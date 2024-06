A nova Sala Vermelha dispõe de cinco leitos, respiradores, tecnologia de ponta e uma equipe de profissionais especializados - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 11/06/2024 23:54

A saúde em Japeri ganhou dois importantes equipamentos. O Hospital Municipal tem agora uma Sala Vermelha, para atendimento de pacientes em situação mais delicada, e uma Ala Pediátrica para o cuidado exclusivo com as crianças. Os setores foram inaugurados pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no último sábado (08/06).

De janeiro a maio, 192 pacientes graves foram atendidos no hospital municipal, no bairro Santa Inês. De acordo com a direção da unidade, a nova sala vermelha representa um avanço no atendimento aos pacientes que necessitam de cuidados e vigilância intensivos, como aqueles que aguardam a definição de um diagnóstico ou a transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A Sala Vermelha dispõe de cinco leitos, respiradores, tecnologia de ponta e uma equipe de profissionais especializados.

Já a nova ala pediátrica é um setor dedicado ao atendimento médico individualizado, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais humanizado para os pacientes infantis. A unidade oferece um ambiente hospitalar higienizado, acolhedor e lúdico, garantindo o bem-estar dos pacientes e seus familiares.

O hospital municipal de Japeri, que já oferece serviços de ortopedia, pediatria, clínica médica, engessamento, medicação e laboratório, também conta, há um mês, com o funcionamento de uma usina de oxigênio.

"Hoje, o hospital que antes da nossa gestão não tinha fluxo e era motivo de medo para a população, agora inspira confiança. Pois, todos nós que somos cidadãos japerienses podemos precisar um dia vir para cá, pois aqui se faz o primeiro atendimento em caso de acidente dentro do município. Fico feliz de poder ver esse equipamento público tão bem equipado e cuidado. Hoje o sentimento é de dever cumprido. Continuaremos trabalhando para realizar ainda mais”, disse a prefeita, Dra. Fernanda Ontiveros.

A cerimônia também contou com a presença do vice-prefeito, Carlos Januário, e do secretário municipal de saúde, Dr. Roberto Pontes e do diretor do hospital e médico intensivista, Alex Bousquet, além de demais secretários municipais, subsecretários e vereadores.