Dorineia da Conceição Rosa, de 65 anos, moradora do bairro Marajoara, foi a primeira paciente a receber o medicamento em casa - Brian Mauge e Suzane Vasconcellos / Prefeitura de Japeri

Os moradores de Japeri cadastrados no Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes (Hiperdia) ganharam mais uma comodidade. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou o Programa ‘Seu Remédio em Casa’, que visa levar o medicamento diretamente para a casa do paciente. O programa começou na quarta-feira (19/06).

A prefeita Dra. Fernanda Ontiveros destacou a importância da iniciativa. “Um programa desse é muito importante, e eu falo como médica. O paciente com hipertensão ou diabetes já sofre bastante, às vezes com sequelas, fazendo uso regular de medicação e agora poder receber o remédio em casa é um conforto necessário. Além de dar continuidade e agilidade ao tratamento, acaba com a dependência de acompanhantes e familiares, que se desdobravam para estar com seus pacientes, cuidar e ainda buscar o remédio. Estamos avançando muito na saúde e agora os pacientes só irão às unidades para as consultas e exames, para o essencial mesmo. Os agentes de saúde agora possuem tablets, então os agendamentos já podem ser feitos por eles e assim caminhamos para que acessar os serviços de saúde estejam mais fáceis para a população. Esse fortalecimento das ações da Atenção Básica é muito importante”, disse a chefe do executivo.

A subsecretária de Atenção Básica, Helen Santos, explicou como foi desenvolver o trabalho que incluiu, inicialmente, a preparação de servidores, enfermeiros, técnicos e agentes de saúde; a análise de prontuários e realização de visitas domiciliares que identificaram quem seriam os primeiros pacientes; o fortalecimento de vínculo com as famílias para a adesão ao programa; treinamento dos motociclistas e definição das rotas de entrega; integração com a farmácia para a preparação e separação de insumos da listagem de medicamentos definidas para a distribuição, incluindo não somente medicamentos anti-hipertensivos e de controle do açúcar como a insulina, como o recipiente para armazenagem no deslocamento; sem contar os trâmites de aquisição das próprias motos.

“Foi tudo muito bem preparado, dividimos em etapas e durante esse planejamento imaginávamos esse momento, o momento em que tudo daria início, efetivamente, para os nossos pacientes. Porque as fases administrativas e de logística não são fáceis, mas, hoje chegamos ao ponto principal do Programa “Seu Remédio em Casa”, a hora em que vai para as mãos do nosso entregador e segue rumo à casa dos pacientes. Hoje, completamos um ciclo de tratamento e cuidado, minha gratidão, porque nosso objetivo é dar comodidade e dignidade com um atendimento humanizado que está sendo alcançado”, disse Helen Santos.

A primeira paciente a receber o medicamento em casa foi Dorineia da Conceição Rosa, de 65 anos, moradora do bairro Marajoara. Hipertensa, diabética, Dorineia Passou por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que lhe deixou com dificuldades em alguns movimentos e a dependência de cuidados pelas duas filhas, Luciene e Luciana, que se alternam entre, consultas, exames, fisioterapia e a busca pelos medicamentos e outros insumos.

Mesmo falando devagar, a paciente, que está com o quadro estabilizado, sorriu ao ver que mais uma etapa foi alcançada para o aprimoramento do acompanhamento que recebe. “Muito bom receber o remédio aqui”, disse ela, que é acompanhada pela equipe da Unidade Básica de Saúde do Marabá, dentro da estratégia do Programa Saúde da Família (PSF) e participante do Programa HiperDia.

Para o aposentado João Carlos Vidal, de 63 anos, que é cadeirante e morador do bairro São Jorge, ter que ir buscar medicamentos e outros insumos no Centro Municipal de Especialidades, em Engenheiro Pedreira, sempre foi um grande sacrifício, tanto pelo deslocamento quanto por precisar de algum familiar para lhe acompanhar. Ele participou da cerimônia de inauguração do programa. “Eu fico muito feliz em poder estar aqui e ver esse momento se concretizar. Agora não preciso mais vir aqui, vou receber na minha casa, economizar as pessoas que já me ajudam no dia a dia e que ainda tinham que ir comigo buscar o remédio”, declarou Vidal.