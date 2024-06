Atendimento é de segunda a quarta-feira, das 8h30 às 17h. Cadastro pelo whatsApp 21965312007 - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Atendimento é de segunda a quarta-feira, das 8h30 às 17h. Cadastro pelo whatsApp 21965312007Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 17/06/2024 22:38

O serviço de castração animal no Castramóvel Japeri passa a ser realizado, a partir desta segunda-feira (17/06), na Praça Leni Ferreira, em Japeri. O atendimento, pelos próximos 30 dias, será de segunda a quarta-feira, das 8h30 às 17h.

O Castramóvel Japeri é uma parceria entre a Prefeitura e a Ong Segunda Chance RJ. O serviço, iniciado no município em abril desde ano, é itinerante e percorre outros bairros da cidade. O equipamento ficará na cidade durante um ano e conta com toda estrutura para oferecer o serviço de forma segura.

A capacidade de atendimento é de 40 animais por dia. Para a cirurgia, os cães e gatos devem ser levados, exclusivamente, pelos tutores. Quem deseja castrar seu animal deve entrar em contato pelo número de WhatsApp 21965312007 para cadastro. Não são aceitas ligações, somente mensagens.

A castração proporciona benefícios que vão além da procriação. Evitam o câncer de mama e de útero nas fêmeas, o câncer de próstata nos machos, aumenta a longevidade e reduz a agressividade dos animais.

Segundo os organizadores, podem ser castrados animais que tenham no mínimo cinco e no máximo vinte quilos. Já os felinos não possuem um peso estabelecido. É um pré-requisito para a castração os animais terem até 7 anos, não estarem no cio, prenhas, amamentando ou com leite.

No dia da cirurgia é recomendado que o animal esteja em jejum de 8 horas de água e comida. O procedimento tem duração de, no mínimo, 40 minutos. Antes da castração, os pets passam por uma avaliação com o veterinário, que orientará se os mesmos estão ou não aptos para o procedimento.