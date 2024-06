A cada 15 dias, sempre às terças-feiras, a biblioteca volante estará na praça, das 10h30 às 16h30 - Divulgação / Prefeitura de Japeri

A cada 15 dias, sempre às terças-feiras, a biblioteca volante estará na praça, das 10h30 às 16h30Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 26/06/2024 00:18

Os moradores de Japeri contarão agora com os serviços do Bibliosesc, programa de biblioteca volante que tem como objetivo promover a leitura e facilitar o acesso a livros em diversos municípios da Baixada Fluminense. O projeto, realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), foi inaugurado nesta terça-feira (25/06) na Praça Wendel Coelho, em Engenheiro Pedreira, em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.



O programa será realizado no município durante 1 ano. A cada 15 dias, sempre às terças-feiras, a biblioteca volante estará na praça, das 10h30 às 16h30, oferecendo os empréstimos de até três livros por vez, com a possibilidade de renovação, além de atividades culturais e educativas. A renovação do empréstimo pode ser solicitada pelo site, telefone, e-mail ou presencialmente. Para mais informações sobre os empréstimos de livros, o interessado deve entrar em contato pelo e-mail bibliosesc01@sescrio.org.br ou pelo telefone (21) 98566-4904.



Sérgio Parobé, gerente da unidade Nova Iguaçu do Sesc, que é responsável pela área de Japeri, destacou a relevância do programa. “Acreditamos que esse projeto forma leitores, e bons leitores formam um país melhor. É uma oportunidade para pessoas que não têm acesso aos livros crescerem como indivíduos”, afirmou Sérgio.



O secretário municipal de Cultura, Jorge Braga Jr., enfatizou o compromisso da secretaria em garantir o direito à cultura e ao acesso à leitura. “O principal objetivo das ações da Secretaria de Cultura no município é garantir o direito à cultura e ao acesso. Este projeto do Sesc é muito importante. Estar na Praça Wendel Coelho, onde muitas pessoas passam, aguça o interesse pela leitura”, pontuou.



Jorge também mencionou a disponibilidade de livros no município: “Em Japeri temos a biblioteca municipal e uma outra no centro cultural, convidamos a todos para conhecer”, acrescentou o secretário.



A analista de biblioteca e responsável pelas bibliotecas do Sesc RJ, Iara Costa, explicou que o Sesc possui 14 bibliotecas fixas e quatro unidades móveis em todo o estado do Rio de Janeiro. “Com o objetivo de despertar o gosto pela leitura, nosso acervo conta com diversos livros e revistas de literatura nacional e estrangeira", afirmou.



A inauguração também contou com a distribuição de balões e chocolates com poesia para os presentes, criando um ambiente festivo para os novos leitores.



Giovanna Cândida, de 14 anos, aluna do 8° ano, destacou o seu gosto pela leitura. “Eu gosto muito de ler. É muito importante, é fundamental. Ler traz muitas sensações boas e me leva para outro mundo”, disse.

Outros jovens, como Emily Vitória (14), Matheus Esdras (13), e Leidiane dos Santos (13), também expressaram seu entusiasmo por diferentes gêneros literários, desde temáticas LGBT até terror e biografias. Todos são alunos da Escola Municipal Bernardino de Melo.