A terceira edição do Sarau da Diversidade celebrou o mês da Consciência Negra com arte, diálogo e solidariedade - Divulgação

Publicado 22/06/2024 01:35

O Sarau da Diversidade de Japeri chega em sua 4ª edição com muita arte, cultura, inclusão e solidariedade. O evento, que contará com apresentações de artistas da Baixada Fluminense e de diversas regiões do estado, acontecerá neste sábado (22/06), a partir das 18h no Espaço Cultural Código, no bairro Nova Belém.



O evento é idealizado pelo produtor cultural Júnior Oliveira, em parceria com o Grupo Código. “O Sarau da Diversidade tem como missão promover a arte e a cultura, ao mesmo tempo que apoia causas sociais importantes. Nesta edição, além de uma programação artística rica e variada, estamos arrecadando alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade e apoiando a Casa Dulce Seixas, a primeira casa de acolhimento LGBT na Baixada Fluminense. A data do evento deste ano foi escolhida para coincidir com o Mês do Orgulho LGBTQIA+”, explica Júnior Oliveira.



Confira as atrações confirmadas:



Paulla: Cantora e compositora de Japeri, premiada no concurso “Cante com Orgulho” e com músicas que acumulam milhares de visualizações nas plataformas digitais.



Phee Mabel: Cantor e compositor homenageado diversas vezes na Região dos Lagos - RJ, especialista em Gospel, Soul, Jazz e Blues.



XAMY: Conhecida como “Matolenta Da Baixada”, indicada como promessa 2024 pelo prêmio BIC.



Walle-B: Artista independente de Japeri, com performances em locais icônicos como Fundição Progresso e Circo Voador.



Dayô: Cantora e compositora com 12 anos de carreira, destacando-se no Soul brasileiro/internacional e MPB.



John: Cantor e compositor de Japeri, com uma trajetória inspiradora em corais e grupos gospel.



Cassiano Figueiredo: Poeta e professor de São Gonçalo, organizador de seu primeiro livro de poemas.

Laizz: Cantora de pop soul de Nova Iguaçu, com influências de jazz, RnB e funk.



Ralph Duccini e Gab Black: Representando o Slam da Rampa, movimento que fortalece a literatura e o hip hop na Baixada Fluminense.



ARTIE: Rapper de Mesquita, com músicas que abordam vivências e desafios da vida.



Mouah: Bailarino versátil de Japeri, com performances em contemporânea, urbana, jazz, afrobeat e vogue.



DJ Cindy: DJ de Pop Funk e Funk Carioca, organizadora do "Baile da Cindy", uma das maiores festas LGBTQIA+ da Baixada Fluminense.



Serviço

Sarau da Diversidade

Dia: 22/06

Horário: 18h

Local: Espaço Cultural Código - Rua Davi 397, Nova Belém, Japeri