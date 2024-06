Durante operação da última semana dois homens foram feridos. Com eles foram encontrados duas pistolas, rádio transmissor e material entorpecente - Divulgação / 24 BPM

Durante operação da última semana dois homens foram feridos. Com eles foram encontrados duas pistolas, rádio transmissor e material entorpecente Divulgação / 24 BPM

Publicado 27/06/2024 00:58

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar realizaram operação de patrulhamento na comunidade Lagoa do Sapo, em Japeri, nesta terça-feira (28/05). Durante a operação foram detidas quatro pessoas, que estavam de posse de material entorpecente, um revólver, uma réplica de pistola, carregador de pistola, munições e rádio transmissor. O caso foi registrado na 63ª DP.

Na última semana as operações aconteceram no bairro Transmontano. Na terça-feira (18/06) duas pessoas foram presas com duas pistolas e material entorpecente. Já na quinta-feira (20/06), uma equipe que realizava patrulhamento na Rua Ivan Azevedo entrou em confronto com dois homens armados com duas pistolas. Os dois foram feridos e levados para o Hospital de Japeri. Com eles também foram encontrados um rádio transmissor e material entorpecente.

“Após marginais terem atacado uma viatura na última semana, que estava cumprindo apoio ao poder judiciário, intensificamos o patrulhamento na região”, explicou o comandante do 24º BPM, Ten Cel PM Perry Souza Azeredo.