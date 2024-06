Medidas de segurança incluem revista pessoal e proibição de entrada com bebidas em lata, garrafas, coolers, objetos perfurantes e armamento - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 26/06/2024 23:03

Faltam poucos dias para a festa de 33 anos de Japeri. A celebração acontecerá a partir das 16h, no Paço Municipal, nos dias 29 e 30 de junho. Para garantir o bem-estar dos participantes, a prefeitura de Japeri implementará uma estrutura especial de segurança e saúde. O esquema de segurança externo contará com o apoio das polícias civil e rodoviária federal, além de mais de 40 policiais militares. No interior do evento, haverá uma torre de segurança, seguranças particulares e equipe da guarda municipal.

A programação começa às 16h com apresentações das cantoras Dany Cruz e Caroline Oliveira. Em seguida, a dupla gospel Allison e Vitória e a cantora gospel Kellyn Bianca se apresentam. Yara Velasco trará uma mistura de ritmos, enquanto Tiee animará o público com muito pagode. No domingo, haverá uma missa campal, seguida pela abertura do segundo dia de festa com a Banda Municipal e diversos cantores da cidade selecionados por edital. Abrilhantando ainda mais o evento, a dupla João Lucas e Marcelo subirá ao palco para agitar a galera.

A Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Ordem Pública será responsável pelo controle de tráfego e pelas orientações sobre as áreas de interdição nos arredores da festa. O subsecretário da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Edeilson Pereira, destacou a importância das medidas de segurança, que incluem a proibição de entrada com bebidas em lata, garrafas, coolers e objetos perfurantes. Haverá revista pessoal para garantir que não entrem armamentos de fogo no local.

"Estamos buscando que todos se divirtam com segurança e curtam a festa com tranquilidade", afirmou Edeilson. Ele também mencionou que haverá cinco estacionamentos gratuitos, sendo um destinado a deficientes, idosos e pessoas com comorbidades.

A Secretaria Municipal de Saúde terá um polo de atendimento no local, equipado com duas ambulâncias, dois médicos, dois enfermeiros e dois técnicos de enfermagem.

Segundo a Subsecretária Municipal de Atenção à Saúde Tatiana Soares, as ambulâncias estarão equipadas com desfibrilador, maca, oxigênio e outros equipamentos necessários para atendimento de emergências médicas. Isso segue a Portaria 1139 de 2013 do Ministério da Saúde, que estabelece a obrigatoriedade de equipes médicas em eventos culturais, esportivos, comerciais, religiosos, sociais ou políticos.

“Mantendo as medidas de saúde e segurança, a festa se torna um evento bem organizado, proporcionando diversão e entretenimento para todos os moradores e visitantes de Japeri”, disse Tatiana.