Equipamento, que funcionará 24 horas por dia, foi instalado na entrada de Engenheiro Pedreira, próximo à Rodovia Presidente Dutra - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 04/07/2024 23:45

O município de Japeri recebeu um importante reforço para o monitoramento da segurança na cidade. Nesta quinta-feira (04/07) foi inaugurado, no bairro Marajoara, o posto de policiamento avançado, que será a sede da 3° CPA (Companhia de Policiamento de Área) e da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte, Ordem Urbana e Postura (SEMUSTOP). A unidade, que é fruto da parceria público-privada (PPP) entre a Prefeitura de Japeri e a empresa de cosméticos Granado, teve um investimento de mais de R$ 2 milhões.



O novo equipamento de segurança, que funcionará 24 horas por dia, foi instalado em local estratégico, em frente à Fábrica da Granado, na entrada de Engenheiro Pedreira, próximo à Rodovia Presidente Dutra.



O convênio foi assinado em 2023 pela prefeita Dra. Fernanda Ontiveros. “Ao assumir o governo, implementei a política das PPPs. Este novo investimento representa um compromisso para tornar Japeri uma cidade mais segura. Quero que todas as entradas e saídas da cidade sejam monitoradas para garantir proteção ao distrito industrial e a cada cidadão japeriense. Estarei com o governador essa semana e estou me comprometendo a pedir para aumentar o efetivo de policiamento. Não vamos deixar de ter os DPOs funcionando. Vamos trabalhar para tornar Japeri a cidade mais segura. Temos condições de fazer isso através de recursos do programa do Ministério da Justiça. A cidade será monitorada 24 horas, com controle das entradas e saídas.", disse a gestora.



A empresa Granado estava representada pelo diretor industrial Rodrigo Monteiro da Silva, que destacou a segurança que o posto de policiamento traz para todos os moradores da região e para os trabalhadores da Granado, fábrica que está há 10 anos na cidade. “Esta inauguração traz mais segurança para toda a região, especialmente para a entrada de Engenheiro Pedreira. Com mais segurança, os empresários se sentirão mais confiantes e propensos a investir. Estamos entusiasmados com o futuro e com as novas oportunidades que virão”, concluiu.



Integração entre a guarda e a PM



Já o secretário de Segurança, Trânsito, Ordem Pública e Postura (Semustop), Alberto Pereira Júnior, ressaltou a importância da integração entre a polícia militar e a guarda municipal. "Esta obra vai promover a integração entre a polícia militar e a guarda municipal, melhorando o monitoramento da cidade e reforçando a segurança, especialmente na rota de fuga pela Dutra", destacou.



Também ressaltando a relevância da parceria público-privada para aprimorar o serviço policial, o comandante do 24º Batalhão, tenente-coronel Souza explicou sobre a funcionalidade da estrutura. "A população vai ganhar muito com a presença da companhia aqui e se beneficiará com o aumento do efetivo, especialmente com a melhoria na qualidade do serviço prestado pelos policiais militares. Quando eles têm boas condições de trabalho, o serviço prestado é automaticamente melhor. Agradecemos muito essa parceria público-privada. A população sai ganhando”, afirmou Souza.



A moradora Danielle Rodrigues, de 29 anos, celebrou a inauguração, destacando a importância do posto para aumentar a sensação de segurança e atrair mais empresas para a região. “Sou nascida e criada aqui. Este posto é essencial não só para os moradores, mas também para os trabalhadores”, declarou.

Os guardas municipais Karina Nogueira dos Santos, Luiz Freire e Leone Nogueira, expressaram sua satisfação com a nova instalação, ressaltando as melhorias nas condições de trabalho e o impacto positivo na segurança local.



“Eu agradeço muito. A nova base trará melhorias significativas, oferecendo melhores condições de trabalho e conforto para os agentes, o que, por sua vez, aprimorará a qualidade do serviço e o atendimento à população, proporcionando um atendimento mais adequado e digno. Com a melhoria na qualidade do serviço, conseguiremos oferecer um atendimento de maior qualidade. Essa valorização do trabalho e do município representa uma evolução significativa para a cidade ", agradeceu Karina.



“Estamos aqui há dez anos e só agora, estamos sendo reconhecidos e contemplados com essa sede maravilhosa. Já passamos por quatro gestões anteriores que não realizaram essa melhoria, concluiu Leone Nogueira, que entrou para a Guarda Municipal em 2014.