Unidade, que funcionava no Centro de Especialidades, foi transferida para a Avenida Leni Ferreira, 150, no Centro de JaperiDivulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 06/07/2024 00:44

Os moradores de Japeri que utilizavam a UBS Benedicta Rosa Equipe II agora contarão com um novo local de atendimento. A unidade, que funcionava no Centro de Especialidades foi transferida para um novo local, na Avenida Leni Ferreira, 150, no Centro de Japeri. O novo local foi inaugurado nesta sexta-feira (05/07).



“Fica mais perto e ficamos mais focados no nosso tratamento. No Centro de Especialidades acabava sempre indo ver alguma coisa para alguém. Hoje, só pensei no meu atendimento, me pesei, verifiquei minha pressão arterial, a glicose e passei no médico”, disse o aposentado Jorge Eduardo Costa de Souza, morador do bairro Cancela, que é paciente da unidade e hipertenso.



A unidade conta com recepção, espaço para espera, 2 consultórios para atendimento, sala de enfermagem, vacina e curativo, banheiro, copa e ainda uma área que vai abrigar um espaço de eventos. Os atendimentos são realizados por profissionais de clínica médica; ginecologia; técnicos de enfermagem e enfermeiros e agentes de saúde que cobrem os bairros Centro, Beira Rio, Cancela, parte de Nova Belém e Lagoa do Sapo até a Castro Maia.





Município recebe novos veículos para a frota da saúde



Na Quinta-feira (04/07) a Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), recebeu sete veículos que vão compor a nova frota da Pasta. Os carros foram adquiridos através de Resoluções da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por medida de cofinanciamento, e vão beneficiar os setores de Atenção Primária e Vigilância em Saúde.



De acordo com a prefeitura, quatro veículos do modelo HB20S serão destinados à ampliação do atendimento do Programa Fila Zero; na condução de pacientes agendados pelo Complexo Municipal de Regulação para realização de exames dentro e fora da cidade; e transporte de pacientes em terapias e de equipes em atendimentos.



Já as duas picapes modelo Ford Ranger 4X4, vão permitir a visita e atendimento de pacientes residentes em locais de difícil acesso e ainda contribuir com a ampliação da cobertura do trabalho de combate às arboviroses como Dengue, Zika, Chikungunya e febre amarela.



Também na quinta-feira o município ganhou uma das novas ambulâncias entregues pelo Governo Federal, através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), para contribuir com a prestação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que acontece através de chamados para o número 192.

Os veículos, entregues a 248 municípios de 24 estados do Brasil, são para substituir unidades que estejam com mais de sete anos de uso.