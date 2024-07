A oficialização do nome foi feita pelo PT, que levou para o palanque diversos petistas. Representantes dos partidos da base aliada também participaram - Divulgação

Publicado 29/07/2024 15:34

A atual prefeita de Japeri, Dra. Fernanda Ontiveros, teve seu nome confirmado como candidata à reeleição para comandar a prefeitura, ao lado do vice, Carlos Januário, em convenção partidária que aconteceu no sábado (27/07). De acordo com os organizadores, cerca de seis mil pessoas participaram do evento que aconteceu na quadra do CIEP 207, em Engenheiro Pedreira, e contou com representantes dos partidos que compõem a chapa PT, PC do B, PV, Solidariedade, PSD, Podemos e Avante.

A oficialização do nome da Dra. Fernanda Ontiveros foi feita pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que levou para o palanque petistas como os deputados federais, Reimont, Lindbergh Farias, o presidente do PT/RJ, Joãozinho, o prefeito de Maricá Fernando Horta e a deputada estadual Marina do MST. Também participaram representantes dos partidos da base aliada, como o deputado federal Aureo Ribeiro (Solidariedade), o ex-prefeito Carlos Moraes, entre outros.

O apoio também veio por meio de mensagens no telão, como as das deputadas federais Jandira Feghali, Benedita da Silva, Rosangela Gomes, Gleisi Hoffmann (presidente do PT nacional), entre outros.

Em seu discurso, Fernanda Ontiveros fez questão de demonstrar sua gratidão ao PDT, que a elegeu em 2020, e ainda o apoio ao ser recebida pelo Partido dos Trabalhadores, que representa hoje como prefeita. “Eu recebi um convite do presidente, que disse: Prefeita, nós vamos trabalhar para fazer com que Japeri seja não só a melhor cidade da Baixada Fluminense mas, no Estado do Rio, uma das melhores do Brasil ”, contou.

Na festa denominada “Japeri no Rumo Certo“, a convenção municipal também apresentou os mais de 60 candidatos a vereadores que vão para as ruas com a prefeita rumo às eleições em 6 de outubro.