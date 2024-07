Para as aulas, que acontecem duas vezes por semana no contraturno escolar, os alunos ganham kits contendo kimono, blusa e chinelo - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 19/07/2024

Um total de 280 meninos e meninas de quatro escolas municipais de Japeri estão participando do projeto Educa Judô Brasil, que visa promover a disciplina e melhorar o desempenho escolar através do judô. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Japeri e a Associação de Judô Corpore Sano, contando com o apoio da empresa NTS e do Ministério do Esporte, através da Lei de Incentivo ao Esporte. A NTS destina parte do seu imposto de renda para financiar projetos esportivos, promovendo também a sustentabilidade e a educação financeira junto às famílias.



A infraestrutura necessária é fornecida pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte, Turismo e Lazer, tornando o projeto totalmente gratuito. Cada aluno recebe um kit contendo kimono, blusa e chinelo. As aulas, com duração de uma hora, continuam durante as férias, garantindo a continuidade do aprendizado e da prática esportiva nas escolas municipais Frei Maurício Viann, Pedra Lisa, Regina Célia Batista e Professora Etiene de Souza.



O projeto Educa Judô Brasil já beneficia mais de 6 mil crianças em 67 municípios de cinco estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. No estado do Rio, além de Japeri, o projeto está presente em Nova Iguaçu, Miguel Pereira, Duque de Caxias e Macaé.



Na Escola Municipal Frei Maurício Viann, na segunda-feira (15/07), aconteceu a entrega de kits contendo kimono, blusa e chinelo para 70 alunos que participam das aulas de judô, realizadas duas vezes por semana no contraturno escolar.



Saulo Moura, gestor da Escola Municipal Frei Maurício Viann, destacou a importância do projeto: "O esporte traz disciplina, melhora a parte cognitiva e o desempenho dos alunos. Incentiva a melhorar o comportamento. Esse projeto tem sido valioso para toda a escola”, disse Saulo.



Para a professora de judô e árbitra nacional, Claudia Barros, é importante ressaltar como o judô ajuda na disciplina dos alunos. "Estamos formando cidadãos. Um exemplo de disciplina que buscamos é que, se não tiver notas boas, não pode participar. Com isso, conseguimos o melhor rendimento dos alunos”, disse Claudia.



Já Cleber do Carmo, coordenador técnico do projeto, afirmou que esporte e educação devem andar juntos, como ocorre em países de primeiro mundo: "Judô é um esporte de origem japonesa que educa e dá disciplina. O resultado é muito bom. Nossa proposta é moldada através da lei de incentivo fiscal. Judô transforma as pessoas."



Para Fabiana Ribeiro, mãe de Felipe Ribeiro, de 10 anos, o esporte trouxe mudanças positivas: "Ele tem tido muito mais foco no aprendizado e muito mais vontade de ir para a escola", disse.

Ana Lívia (10 anos), Maria Gabryella (11), Leidyellen Machado da Silva (11), e Sandro Breno (11), alunos do quinto ano da Escola Municipal Frei Maurício Viann, destacam os benefícios das aulas. "Estamos gostando muito. No judô a gente não só aprende a luta, e isso é muito bom para a gente. Aprender nunca é demais", disse Maria Gabryella.