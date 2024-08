Na ação foram apreendidos 1 pistola, 1 carregador, munições e material entorpecente - Divulgação / 24º BPM

Publicado 02/08/2024 00:35

Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (01/08) no bairro São Jorge, em Japeri. após confronto com policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar. Os dois indivíduos não foram identificados. Um deles foi baleado e socorrido no hospital do município.

De acordo com os policiais, durante patrulhamento no bairro São Jorge os agentes se depararam com elementos armados que, ao avistarem as viaturas, efetuaram os disparos. Ao cessar o confronto, dois homens foram presos em posse de 1 pistola, 1 carregador, munições e material entorpecente, a ser contabilizado, sendo um deles ferido. O caso foi encaminhado para a 63ª DP.