O primeiro carro sai às 4h25 de Engenheiro Pedreira e às 5h45 da Pavuna - Divulgação

O primeiro carro sai às 4h25 de Engenheiro Pedreira e às 5h45 da PavunaDivulgação

Publicado 07/08/2024 00:00

Os moradores de Engenheiro Pedreira contam agora com mais uma linha de ônibus: a 592l, que ligará a região ao bairro da Pavuna. O serviço, que começou na segunda-feira (05/08), está sendo realizado pela empresa Blanco.

O novo transporte é mais uma opção para os trabalhadores, que poderão embarcar no metrô linha 2 e seguir para o centro do Rio ou Zona Sul. Os passageiros poderão embarcar no primeiro carro às 4h25 com saída da Rua Alcebíades Alves de Aguiar, no centro Engenheiro Pedreira. Já quem estiver retornando ao município poderá embarcar as 5h45 com embarque no terminal na Pavuna.

Quem sai da cidade precisa ficar atento aos horários. Os intervalos variam entre 60 minutos e 90 minutos pela manhã, o mesmo acontece à tarde, quando fora do horário de pico pode variar ainda mais.

Esta é a segunda linha da cidade em direção à Pavuna. Em dezembro a Empresa Blanco iniciou o serviço em Japeri, a pedido da Prefeitura.