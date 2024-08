A ação vai atender 200 pacientes cadastrados no Sistema Estadual de Regulação (SER) - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 03/08/2024 00:03

O Programa Fila Zero de Cirurgias Eletivas, realizado pela Prefeitura de Japeri, já agendou para o final de semana dos dias 17 e 18 de agosto mais uma edição do Mutirão da Catarata, que acontece em parceria com o Hospital Rio Saúde, de Duque de Caxias. A ação, que está em sua terceira edição, vai atender 200 pacientes cadastrados no Sistema Estadual de Regulação (SER) nestes dois dias.

Os agendados realizaram os exames pré-operatórios no Centro Municipal de Especialidades, em Engenheiro Pedreira, e serão levados com acompanhantes pela frota da Secretaria Municipal de Saúde, em cerca de 11 veículos. As cirurgias começam a partir das 7h.

Quem ainda não foi contactado pelo Complexo Municipal de Regulação, ou possui encaminhamento para o procedimento cirúrgico, pode realizar contato pelo WhatsApp no número (21) 96536-4280; ir ao local que fica no Centro Municipal de Especialidades, na Av. Tancredo Neves, 634-716, Parque Mucajá, em Engenheiro Pedreira; ou ainda fazer contato com o agente de saúde da Unidade Básica de Saúde da sua região.