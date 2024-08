Outros partidos da base também referendaram a candidatura de Careca como prefeito, dentre eles PP, Republicanos, PMB e PRD - Divulgação

Outros partidos da base também referendaram a candidatura de Careca como prefeito, dentre eles PP, Republicanos, PMB e PRDDivulgação

Publicado 06/08/2024 00:58

O PL oficializou, diante de um tsuname verde e amarelo, a candidatura de Tiago Careca a prefeito de Japeri, como nome do partido do campo conservador que irá para as urnas no dia 6 de outubro. Outros partidos da base também referendaram a candidatura de Careca como prefeito, dentre eles PP, Republicanos, PMB e PRD.



Na convenção, que aconteceu no sábado (03/08), ficou definido o nome da acadêmica de medicina Nínive Martins (Republicanos) como candidata a vice-prefeita na chapa.

O evento que ocorreu na Areja VJ ficou pequeno para a quantidade de pessoas que compareceram ao local. Bastante emocionado ao lado da esposa e filho Careca agradeceu a todos os presentes e prometeu uma “gestão de amor e compromisso com a população de Japeri”.

Tiago Careca foi eleito vereador em 2020 pelo então conservador PSC – Partido Social Cristão, atual Podemos.