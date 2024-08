Mais de 6 mil pessoas compareceram ao evento, em Engenheiro Pedreira - Divulgação

Publicado 13/08/2024 10:25

Foi uma tarde para ficar na história de Japeri. Uma verdadeira festa que provou que a candidatura de Helder Pedro está motivando todo o povo do município. A convenção aconteceu no último sábado (3/8), às 15h, em Engenheiro Pedreira.

"Uma mudança na forma de enxergar o outro. Uma mudança na forma de tratar o dinheiro público. Uma mudança que vai fazer com que todos tenham orgulho de dizer que moram em Japeri. Agradeço a cada pré-candidato que esteve comigo, ao público, ao incansável time que conseguiu organizar cada detalhe dessa convenção", afirmou Hélder..

Estiveram presentes o vice govenador Thiago Pampolha, os deputados federais Gutemberg Reis e Ricardo Abrão, o vice-presidente da Alerj, deputado Pedro Brazão, e o Doutor Henrique Paes.

" Helder, sempre te apoiei e estou contigo de novo, porque te conheço, sei da sua capacidade, sei da capacidade do Jonas. Vamos reconstruir essa cidade que já foi muito machucada e esquecida e que precisa viver um ciclo de prosperidade. Isso só vai ser possível com um prefeito que conheça as dores da população", disse Thiago Pampolha.

"Festa linda, lotada. O nome disso é credibilidade. Não podemos brincar com política, política é coisa séria e rege as nossas vidas. Eu tenho muito orgulho de ter trazido o Helder para o MDB. E quero reassumir meu compromisso, em nome no MDB, em nome da família Reis, em nome do presidente estadual do MDB Washington Reis, com o Helder e o Jonas", disse Gutemberg.

"Nós não aguentamos mais só ver Japeri nos jornais com notícias negativas. A gente não pode mais errar... E eu tenho convicção que o Helder é o mais preparado, mais capacitado para Japeri", enfatizou o deputado federal Ricardo Abrão.

Pedro Brazão, vice-presidente da ALERJ disse que o presidente da Assembleia Legislativa do RJ mandou avisar que as portas da Casa estão de portas abertas para o município..

Um entusiasmado Jonas Cruz, candidato a vice-prefeito diz que Japeri vai ser cidade modelo da Baixada Fluminense, dando fim a 33 anos de sofrimento.