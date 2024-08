Os pacientes são levados pela frota da prefeitura, têm direito a acompanhante, e já saem com a revisão agendada para 15 dias após o procedimento - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 19/08/2024 23:58

Com mais uma edição do Mutirão da Catarata, a cidade de Japeri completa uma marca importante na redução das filas de espera por procedimentos de média e alta complexidade, um total de 1938 intervenções cirúrgicas. No último fim de semana (17 e 18/08), a Prefeitura, por meio do Programa Fila Zero de Cirurgias Eletivas, realizou mais 200 procedimentos oftalmológicos, em parceria com o Hospital Rio Saúde, em Duque de Caxias.

Nas duas primeiras edições, em setembro e outubro de 2023, o mutirão atendeu 203 pacientes que passaram pelo procedimento considerado seguro e diretamente ligado à qualidade de vida da população. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a catarata já é hoje um grande problema de saúde pública e a maior causa de cegueira no mundo.

Criado pela Prefeitura de Japeri, em setembro de 2023, o Programa Fila Zero de Cirurgias Eletivas, tem o objetivo de zerar a espera por serviços de média e alta complexidade, além de agilizar o acesso aos procedimentos ambulatoriais, incluindo consultas especializadas, exames e terapias.

O presidente da organização gestora do Hospital Rio Saúde, João Luiz Ribeiro, destaca que a parceria Japeri e Rio Saúde deu tão certo que a unidade se tornou uma referência de bom atendimento para os pacientes que já passaram pelos procedimentos. “Em nossa análise de qualidade de atendimento, a voz dos pacientes é muito valiosa. E temos ótimas avaliações feitas pelos japerienses que realizaram procedimentos com a gente. Essa é a nossa missão, esse foi nosso compromisso com a cidade”, disse o gestor.

Com dois centros cirúrgicos, o Hospital Rio Saúde conta também com leitos de CTI, quartos individuais e coletivos com banheiro, tv, frigobar e armários para acomodação pós-cirúrgica e alimentação adequada. Todos os pacientes são levados pela frota da Secretaria Municipal de Saúde, têm direito a acompanhante, e já saem com a revisão agendada para 15 dias após o procedimento, que desta vez vai acontecer na própria cidade de Japeri.

Desde o início do Programa, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), já realizou 346 cirurgias de laqueadura, 200 de catarata, 238 de vesícula, 194 de vasectomia, 235 de hérnia, 112 de histerectomia, 31 de fimose, 44 de períneo, 24 de miomas, 22 de ooforectomia (remoção de ovários), 12 histeroscopias, 13 partos, 250 colonoscopias, 14 curetagens. Com as novas 200 cirurgias oftalmológicas deste final de semana, (17 e 18), a cidade alcança um total de 1938 procedimentos.

O Complexo Municipal de Regulação (CMR), que fica no Centro Municipal de Especialidades (Cemes), em Engenheiro Pedreira, realiza o contato com os pacientes inseridos no Sistema Estadual de Regulação (SER), de acordo com o cronograma de cirurgias, agendando os procedimentos pré-operatórios que englobam as consultas com o cardiologista, exames laboratoriais, raio-x e eletrocardiograma.

Segundo a coordenadora do CMR, o Fila Zero não é um programa que lida com números frios, cada procedimento registrado é mais um passo para a melhoria da qualidade de vida da população. “Estamos apresentando os números, mas o Programa é muito para além deles, está ligado a dignidade, a qualidade de vida e a possibilidade dos pacientes fazerem planos de futuro sem a angústia da espera pela cirurgia”, explicou a gestora.

O CMR também possui um aplicativo de WhatsApp (21) 96536-4280, pelo qual a população pode obter informações sobre as entradas já realizadas em procedimentos como cirurgias, exames e consultas de média e alta complexidade. Os pacientes são levados para os procedimentos em veículos próprios da Semus, que os levam de casa até o hospital.

Depoimentos de quem já foi atendido no Fila Zero

Depois de aguardar três anos na fila, a moradora de Engenheiro Pedreira, Maria Neide Alves, (55), foi uma das primeiras a chegar e iniciar os procedimentos para a cirurgia na primeira edição do Mutirão da Catarata, em setembro de 2023. Quando terminou, fez questão de dizer o que ficou para trás.

“Acabou o não ver mais as coisas direito, andar segurando nas paredes e deixar de sair por não conseguir enxergar. Agora vou ver tudo!”, disse feliz e indo ao encontro da acompanhante Greice Vieira, que avaliou com nota 10 todo o processo. “A van pegou a gente perto de casa. O procedimento foi rápido e ela está muito bem. O que sinto é gratidão!”, disse.

Do bairro Citrópolis, em Engenheiro Pedreira, Idalina Maria, (72), foi para Caxias acompanhada do filho, Paulo César, que declarou o quanto era ruim chegar do trabalho e ver a mãe inicialmente reclamando da vista arranhando e depois que não conseguia mais enxergar. “É triste né! Ela sem poder enxergar ficava limitada”, disse.

Moradora do bairro Santa Terezinha, Fabiana Santos, realizou a cirurgia de laqueadura em 2023, e destacou que com dois filhos, de 22 e 12 anos, o medo era engravidar novamente no intervalo de 10 anos. “Foi uma longa espera para conseguir fazer a cirurgia, mas, aguardei a oportunidade, fiz o planejamento e quando surgiu a chance eu abracei”, disse lembrando que na época tranquilizou outras mulheres que aguardavam o atendimento.