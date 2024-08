Maquete da unidade, prevista para ser construída no Paço Municipal, em frente à Prefeitura - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 28/08/2024 22:43

A Prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, e o secretário Municipal de Saúde, Roberto Pontes, realizam nesta quinta-feira (29/08) a assinatura do convênio que dará início às obras de implantação do Hospital Maternidade na cidade. A ação acontecerá às 11 horas na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), em Engenheiro Pedreira,

A unidade é fruto do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Seleção) do Governo Federal, com pactuação do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal, e vai prestar assistência em saúde para média e alta complexidade, além da promoção, defesa e proteção da natalidade, e o controle dos índices de mortalidade infantil. O equipamento vai desempenhar, ainda, um papel essencial na assistência à mulher, gestante, puérpera e ao recém-nascido, oferecendo uma gama de serviços, incluindo internação hospitalar, atendimento ambulatorial, exames e serviços de urgência e emergência obstétrica e ginecológica 24 horas por dia.

A unidade foi denominada como de porte 1, com 8.200m2 e capacidade para até 100 leitos. A construção será realizada na localidade conhecida como Paço Municipal, no bairro Santa Inês.