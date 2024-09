A obra de Heitor, intitulada "Caravana Brasileira", recebeu Menção Honrosa - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 05/09/2024 00:43

Heitor Marinho, de apenas 16 anos, colocou Japeri no mapa internacional ao ser premiado na prestigiada Exposição Internacional Infantil de Belas Artes (ICEFA Lidice) de 2024, realizada na República Tcheca. O jovem artista, que é autista, enfrentou diversos desafios ao longo de sua vida, e essa conquista representa não apenas um reconhecimento artístico, mas também um triunfo pessoal e emocional.

A obra de Heitor, intitulada "Caravana Brasileira", destacou-se entre as 12 mil obras de 81 países, sendo selecionada para o grupo dos 50 melhores do mundo e recebendo uma Menção Honrosa. As obras foram avaliadas por um painel de professores de arte e artistas visuais, que reconheceram a profundidade emocional e a originalidade do trabalho de Heitor, aluno do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, em Japeri.

A ICEFA Lidice, que em 2024 celebrou o 50º aniversário da Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial, é uma plataforma global que reúne jovens talentos de 4 a 16 anos. O evento é conhecido por sua história, homenageando as crianças da vila tcheca de Lidice, vítimas da Segunda Guerra Mundial. Hoje, a exposição se expandiu e se tornou um dos mais importantes concursos de arte infantil do mundo.

Emocionado com o reconhecimento internacional, Heitor atribui sua conquista não apenas ao seu talento, mas também ao apoio constante que recebeu de sua família e de sua professora. "Agradeço muito aos meus pais e à minha grande amiga e professora, Peter Jean Cohen! A todos que me acompanharam e acreditaram em mim. Àqueles que me criticaram, desejo felicidade e bastante tempo de vida para que continuem me vendo crescer!", disse.

Com uma sensibilidade aguçada, Heitor também deixou uma mensagem inspiradora para outros jovens: "Nunca deixem que os desafios da cor ou da sexualidade sejam barreiras para seus sonhos. Todos nós somos capazes de fazer coisas incríveis, cada um à sua maneira".