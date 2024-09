A sede provisória fica na Rua Vereador Francisco Costa Filho, 3830, Santa Inês - Divulgação

Publicado 04/09/2024 01:39

Os clientes da Caixa Econômica Federal que necessitarem de atendimento e orientações presenciais na cidade de Japeri já podem acessar a agência provisória, que está funcionando desde o último dia 28 em espaço cedido pela Prefeitura no Vale do Ipê, no bairro Santa Inês, em Engenheiro Pedreira.



Os serviços disponíveis são de abertura de contas, portabilidade de salário, crédito consignado, cartão de crédito, financiamento habitacional e de veículos; atualização de aplicativos, investimentos, títulos de capitalização, seguros e consórcios.



O banco que funcionava em Engenheiro Pedreira teve suas atividades paralisadas em maio, quando na madrugada do dia 26 criminosos explodiram a agência. Segundo a gerente, Márcia Ramalho, o serviço de retirada de entulho e a verificação de danos na estrutura já foram realizados e as obras estão prestes a começar.

"A reforma vai contar com novo layout da Caixa Econômica Federal. Já foram finalizadas as verificações de danos estruturais, a retirada de entulhos e estamos entrando na fase da obra. Em aproximadamente três meses teremos a conclusão e vamos voltar ao atendimento normal à população japeriense”, disse Márcia.



A sede provisória fica na R. Vereador Francisco Costa Filho, 3830, Santa Inês, próximo ao prédio da Prefeitura e ao lado do Fórum da cidade.