Edital busca credenciar oito pareceristas com expertise comprovada na área cultural e que não residam no município de JaperiDivulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 11/09/2024 00:41

A Prefeitura de Japeri, através da Secretaria Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura, abriu as inscrições para o credenciamento de pareceristas, que serão responsáveis por integrar as Comissões de Seleção das propostas culturais inscritas nos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

O edital, publicado em 6 de setembro de 2024 no Diário Oficial, busca credenciar oito pareceristas, tanto Microempreendedores Individuais (MEIs) quanto pessoas jurídicas, com expertise comprovada na área cultural e que não residam no município de Japeri. Esses profissionais serão responsáveis por avaliar tecnicamente as propostas culturais submetidas, garantindo a aplicação eficiente e transparente dos recursos destinados.

As inscrições estarão abertas até às 23h59min do dia 15 de setembro de 2024. Os interessados devem preencher o formulário online e anexar a documentação exigida, incluindo comprovações de experiência e formação na área cultural, além de uma autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, quando aplicável. Inscrições incompletas não serão consideradas.

A Política Nacional Aldir Blanc, instituída pela Lei Federal nº 14.399/2022 e regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.740/2023, visa fomentar a cultura de forma contínua em todo o Brasil. Em Japeri, essa iniciativa representa uma oportunidade estratégica para fortalecer a diversidade cultural local e promover a produção artística da cidade.

O processo de credenciamento é gratuito e realizado exclusivamente online. Para acessar o formulário de inscrição e obter mais informações, utilize o link: https://forms.gle/Bc2UbttZptgeyJta6

A Secretaria Municipal de Cultura incentiva todos os profissionais qualificados a participarem deste processo, que busca contribuir significativamente para o desenvolvimento cultural e social de Japeri.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: pnabjaperi@gmail.com ou acesse o site: www.culturajaperi.rj.gov.br