Além de uma pistola CANIK, foram encontrados munições, trouxinhas de maconha e pinos de cocaína - Divulgação / 24º BPM

Publicado 12/09/2024 01:08

Policiais do 24° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem na terça-feira (10/09) no Parque Mucajá em Japeri por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Com ele foram encontrados 89 trouxinhas de maconha, 37 pinos de cocaína, 12 munições intactas e uma pistola CANIK.

A ação ocorreu durante patrulhamento da equipe próximo à localidade do Piu Piu, em Engenheiro Pedreira, com o intuito de coibir o tráfico de drogas. Os policiais, avistaram homens comercializando entorpecentes, que fugiram do local. Após realizar buscas, localizaram um suspeito com pistola na cintura e próximo a ele, uma mochila contendo material entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada à 63ª DP para medidas cabíveis, e posteriormente para a 55ª DP, onde o acusado permaneceu preso.