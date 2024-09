Era uma Noite de São João será uma das animações da mostra em Japeri - Divulgação

Era uma Noite de São João será uma das animações da mostra em JaperiDivulgação

Publicado 14/09/2024 18:22

Japeri receberá no dia 20 de setembro a 17ª edição da Mostra Ibero-Americana de Cinema de Animação - Baixada Animada, festival que leva para o público os maiores destaques da recente safra do cinema de animação nacional e internacional, em sessões inteiramente gratuitas. No município a mostra acontecerá às 09h30 e 14h30, no Centro Cultural Luiz Eduardo de Magalhães, na avenida Tancredo Neves, Parque Mucajá.



Ao todo, o festival vai percorrer 12 cidades, entre setembro e novembro (Areal, Duque de Caxias, Japeri, Guapimirim, Niterói, Rio de Janeiro, Nilópolis, Campos, Nova Iguaçu, Búzios, São João de Meriti e Paraty), uma oportunidade única para o público conhecer bons títulos e se inteirar sobre a produção contemporânea de animação, fomentando de maneira sólida a formação de plateia. “Para mim, é uma alegria ver o Baixada Animada crescendo e expandindo suas fronteiras para além da região. Sinto que estamos cumprindo de maneira efetiva nosso papel de difundir a produção audiovisual de animação, que não chega aos pequenos centros e, quando chega, em geral, não fica muito tempo em cartaz nas salas comerciais”, comemora Flávio Machado, idealizador do evento.



Em 2024, a mostra competitiva conta com 118 curtas-metragens e quatro longas do Brasil e mais oito países, como Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai, Colômbia, entre outros. Além do recorde de cidades, esta será a edição com o maior número de longas, provando a força da atual produção do cinema nacional. São eles: Bizarros Peixes das Fossas Abissais, de Marão; Brichos 3 – Megavirus, de Paulo Munhoz; Teca e Tuti – Uma Noite na Biblioteca, de Eduardo Perdido, Tiago M. A. Lima, Diego M. Doimo; e Placa-Mãe, de Igor Bastos, ainda inédito no país.



Dentre as produções brasileiras de curta-metragem, destaque para os premiados Anacleto, O Balão, de Carol Sakura e Walkir Fernandes; Lulina e a Lua, de Marcus Vinicius Vasconcelos e Alois Di Leo; e O Cacto, de Ricardo Kump. “Um dado que chamou atenção foi a grande quantidade de filmes nacionais falando sobre o meio ambiente e o aumento de produções vindas do Nordeste, acredito eu, incentivado pelos editais e leis de fomento à cultura que surgiram durante e pós-pandemia”, observa Flávio.



A seleção dos filmes exibidos varia de acordo com cada cidade e é dividida por faixa etária: livre, infantil (até 11 anos) e infantojuvenil (a partir de 12). O melhor filme na categoria longa é eleito pela escolha do público. Já os vencedores nas categorias curta nacional e internacional, roteiro e direção de arte são escolhidos por um júri técnico.



A 17ª edição do Baixada Animada conta com o patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através da Lei Paulo Gustavo.



Serviço:



17ª BAIXADA ANIMADA– MOSTRA IBERO-AMERICANA DE CINEMA DE ANIMAÇÃO

Dia: Data: dia 20 de setembro

Local: Centro Cultural Luiz Eduardo De Magalhães (Av. Tancredo Neves – Pq. Mucajá, Japeri – RJ)

Horários: 9h30 (curtas 4) e 14h30 (curtas 5)

Curtas 4 – Infantil – 50 minutos



OS DEFENSORES DE TÍPOTA - Ano de Produção / País: 2024 / Brasil. Direção: Caio Romano Guerra. Duração: 14’. Sinopse: Uma sombra paira sobre a terra mágica de Tipota; enquanto o mundo está prestes a ser destruído por um bruxo maligno, a única esperança que resta são três estudantes comuns.



LILI E O MICRO-ONDAS MONSTRO - Ano de Produção / País: 2023 / Brasil. Direção: Pedro Ribeiro Pessoa. Duração: 5’. Sinopse: Lily, uma aprendiz de bruxa, acidentalmente transforma seu micro-ondas em um monstro. Agora, ela e sua irmã mais velha Helen precisam encontrar uma maneira de consertar a situação.



GERAÇÃO ALPHA - Ano de Produção / País: 2023 / Brasil. Direção: Débora Resendes e Iuri Moreno. Duração: 12’. Sinopse: Rebeca, uma menina apaixonada por leitura, tenta convencer seu vizinho e melhor amigo, Marcelo, a ler um livro.



MACIEIRA - Ano de Produção / País: 2023 / Brasil. Direção: Raphael Maio. Duração: 7’. Sinopse: Juliano, um garoto da roça, tenta pegar uma maçã de uma árvore em uma fazenda, mas não contava que o dono estaria disposto a fazer de tudo para impedi-lo de roubar sua propriedade.



LUCINÉIA - Ano de Produção / País: 2022 / Brasil. Direção: Luah Garcia. Duração: 30’’. Sinopse: A história de Lucineia sobre como ela perdeu os dentes de leite.



ERA UMA NOITE DE SÃO JOÃO - Ano de Produção / País: 2022 / Brasil. Direção: Bruna Velden. Duração: 11’. Sinopse: Uma idosa viúva em quarentena no interior do Sertão, relembra sua história de vida da janela de sua pequena casa através das festas juninas da cidade ao longo dos anos.



Curtas 5 – Infantil – 50 minutos



SÓ É FELIZ QUEM SE ARRISCA - Ano de Produção / País: 2023 / Brasil. Direção: Rodrigo Vulcano e Lucas Lima. Duração: 14’.Sinopse: Faísca é um cachorro que sonha encontrar seu lugar no mundo. Ele tenta ser várias coisas até que o acaso atravesse seu caminho.



SEED CYCLE - Ano de Produção / País: 2022 / Peru. Direção: Francesca Antounette Rodríguez Reyes. Duração: 8’. Sinopse: Uma formiguinha curiosa descobre que seu melhor amigo, um dente-de-leão, está destinado a desaparecer com o vento, então ela fará de tudo para mantê-lo ao seu lado.



EXPERIMENTO XILA - Ano de Produção / País: 2024 / Brasil. Direção: Estúdio Escola de Animação. Duração: 5’. Sinopse: Quando você é uma chinchila que sonha em se molhar sempre que pode, só há uma coisa que te impede: um cientista louco disposto a fazer qualquer coisa para te pegar!



MYTIKAH EXPLORA – CHARLES DARWIN - Ano de Produção / País: 2023 / Brasil. Direção: Hygor Amorim e Recy Cazarotto. Duração: 4’. Sinopse: Vamos juntos com Manga e Leco encontrar o inglês Charles Darwin. A bordo de um barco, eles vão explorar as Ilhas Galápagos para compreender a evolução das espécies.



LÁGRIMA - Ano de Produção / País: 2023 / Brasil. Direção: Bruna Assis Alves, Gabriella Oliveira Andrade, Daniela Suemi Aoki e Maria Eduarda Jurischka Soares. Duração: 4’. Sinopse: Rafael chora enquanto se inclina sobre sua mesa. Uma de suas lágrimas ganha vida um pouco confusa ao atingir a superfície.



O SINAL - Ano de Produção / País: 2023 / Brasil. Direção: Katharina Ranefeld. Duração: 3’. Sinopse: A Zona Sul do Rio de Janeiro tem muito luxo a oferecer. Mas após um encontro fatídico na rua, um cachorrinho toma uma decisão que pode virar sua vida de cabeça para baixo.



ANACLETO, O BALÃO - Ano de Produção / País: 2023 / Brasil. Direção: Carol Sakura e Walkir Fernandes. Duração: 12’. Sinopse: Alguns balões trabalham com palhaços. Outros esvaziam e encolhem. O balão Anacleto gosta de dar sustos.