Fundado há pouco mais de um ano por meio de um projeto da prefeitura, o time é coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 14/09/2024 13:54

O grupo Number One, de Japeri, será o representante oficial do município na 7ª edição do Campeonato Carioca de Cheerleading. O evento, que reunirá mais de mil atletas, ocorrerá no dia 19 de outubro de 2024, no Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói.

O Number One, primeiro time municipal de cheerleading do Brasil, combina técnicas de acrobacia e fortalecimento muscular. Fundado há pouco mais de um ano por meio de um projeto da Prefeitura de Japeri, o time é coordenado pela Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer. Composto por 24 atletas com idades entre 9 e 16 anos, o grupo enviará 6 de seus integrantes para competir este ano em duas formações de stunts, uma de nível 3 e outra de nível 4.

As aulas do time são conduzidas pelo coach Saulo Santos, que já treinou mais de 30 atletas desde o início do projeto. Saulo destaca a importância do Campeonato Carioca: “É uma competição completa, que envolve times all stars, universitários e competidores individuais. Este é o primeiro ano em que vamos competir como um time municipal, e três dos nossos atletas já possuem experiência em equipes all stars. A participação deles será fundamental para que tenham seu primeiro contato com o ambiente competitivo do esporte e se desenvolvam ainda mais como atletas”, destacou.

Saulo também reforça o impacto para Japeri: “A participação no campeonato é uma oportunidade para o município e as famílias conhecerem melhor o cheerleading. Ver a evolução dos treinos, que começaram no ano passado, sendo colocada em prática, é muito gratificante. Estamos confiantes e torcendo por medalhas”, completou.

Entre os atletas selecionados, Francisco Cícero Matos faz parte do programa Bolsa Atleta Municipal, gerido pela Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (SEMETULER). Esse programa é essencial para os competidores de Japeri, cobrindo despesas com viagens, competições, alimentação, vestuário e outros custos relacionados às atividades esportivas.

Segundo Francisco Duarte, Secretário Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, o Programa Bolsa Atleta Municipal tem sido um incentivo direto para os esportistas de Japeri. “Tenho convicção de que o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social. Investir em esporte é investir em saúde, disciplina, educação, desenvolvimento social e na transformação de vidas”, disse.