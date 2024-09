Helder foi vereador 2012 e 2016, e em 2020 disputou pela primeira vez a prefeitura e obteve 18.191 votos - Divulgação

Helder foi vereador 2012 e 2016, e em 2020 disputou pela primeira vez a prefeitura e obteve 18.191 votosDivulgação

Publicado 20/09/2024 11:31

O jornal O Dia está fazendo entrevistas com os candidatos a prefeito, para que o eleitor tenha a oportunidade de conhecer os projetos para cada área. Nesta sexta-feira (20/09) a entrevista é com Hélder, que tem toda a sua vida construída no município e que, ainda jovem, participou do processo de emancipação de Japeri. Em 2012 foi eleito vereador pela primeira vez, sendo reeleito em 2016, e se tornou recordista na criação de leis e projetos. Em 2020 disputou pela primeira vez a prefeitura e obteve 18.191 votos.



1 - Vamos começar falando de Educação. As unidades educacionais dos municípios da Baixada Fluminense ficaram abaixo da meta determinada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2023. O índice, que varia de zero a 10, é uma importante referência para a elaboração e execução de políticas públicas ligadas à qualidade da educação. Japeri teve um desempenho de 4,1. Quais são os seus planos para reverter esta situação?



Nós não podemos mais aceitar que a nossa cidade siga ocupando o último lugar do Ideb. E um dos caminhos para isso é recuperar a autoestima das crianças e a confiança dos pais, o que vai dar fim a um grande problema que é a evasão escolar. A falta de estrutura, de atenção, desestimula a criança a seguir os estudos. Por isso, vou garantir que as entregas dos kits pedagógicos e dos uniformes sejam feitas como devem ser: no início do ano e não como vem acontecendo, quase no fim do ano letivo. E a merenda, que muitas vezes é a única refeição da criança devido a falta de recursos das famílias, será de qualidade, com

cardápio montado por nutricionistas. As escolas passarão por manutenções periódicas, garantido a segurança e o bem-estar dos alunos e dos colaboradores. Além disso, é preciso dar atenção ao corpo docente, proporcionando uma constante qualificação e motivação de toda a equipe. É uma reivindicação antiga dos professores será atendida: vou possibilitar que 1/3 da carga horária possa ser usada para o planejamento das aulas e demais ações pedagógicas. Vou implementar também uma escola modelo, com ensino em tempo integral, oferecendo três refeições diárias (café da manhã, almoço e lanche da tarde) e aulas de música, língua estrangeira e esportes. E ainda, trazer para a nossa cidade uma Escola Técnica, um Polo do Consórcio CEDERJ e uma Escola de Música Villa-Lobos.



2 - Outro ponto importante é a Educação Infantil. Segundo dados do IBGE de 2023, em relação ao percentual de atendimento em creches da população de 0 a 3 anos, Japeri apresentou um índice de 9,32%, abaixo da taxa mais recente do Brasil de 37,76%. Em relação ao percentual de atendimento em pré-escola da população de 4 a 5 anos, a cidade apresentou uma taxa de 65,22%, abaixo da média mais recente do Brasil de 89,95%. Quais são seus projetos para melhorar estes quadros?



Esses dados recentes mostram a falta de investimentos e convênios com o Governo Federal. Japeri só tem seis creches, mas em oferecendo atendimento são cinco, e mesmo assim em meio período, o que dificulta, por exemplo, que os responsáveis possam trabalhar fora. E esse curto período de atendimento ocorre por falta de profissionais, como professores, cuidadores e merendeira, e também pela falta de insumos. Além de construir com recursos próprios novas unidades , iremos fazer novos convênios para ampliar o número de vagas. Vamos contratar profissionais suficientes para funcionamento pleno das creches, e começar, gradativamente em algumas unidades, a estender o funcionamento até 19h para facilitar a vida das mães que geralmente trabalham fora da cidade, pela característica que seguimos tendo de cidade dormitório.

Na pré-escola temos unidades suficientes, porém temos perdidos alunos para cidades vizinhas pela baixa qualidade da educação pública de Japeri. Vou retomar as matrículas e universalizar o acesso à pré-escola, capacitando e motivando os profissionais de educação e equipando as unidades escolares. A creche e a pré-escola funcionam como uma porta de entrada para a longa vida acadêmica que o cidadão vai trilhar, então cuidar desses fases é de extrema importância para reverter os números que conversamos mais acima, colocando Japeri em um patamar positivo dentro dos levantamentos do Ideb.



3 - Os japerienses são os que mais sentem na pele como a falta de planejamento pode afetar a mobilidade. Segundo o Mapa da Desigualdade, o município tem o maior tempo médio de deslocamento casa-trabalho do país, uma média de três horas gastas no transporte. Com a falta de oportunidades de emprego dentro do município, os moradores não têm alternativas a não ser se deslocar para locais em busca de trabalho. Ainda segundo este mapa, cerca de 50% da população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro vive com menos de um salário mínimo. No município de Japeri esse percentual é ainda maior, englobando nove entre cada 10 moradores. Quais são os seus projetos para as áreas de Desenvolvimento Econômico e geração de emprego e renda?



O principal desafio é tornar a nossa cidade atraente aos olhos dos empresários. Por isso, vou, já nos primeiros dias de governo, montar uma força-tarefa para tratar dos assuntos mais urgentes como segurança pública e urbanismo. Vou trabalhar incansavelmente para tornar possível a vinda de grandes bancos, indústrias, lojas e supermercados, além de empresas de logística para o Arco Metropolitano, que é uma potência adormecida na nossa cidade. Mas é importante não apenas abrir postos de trabalho, mas criar mecanismos para que essas vagas sejam ocupadas pelos japerienses. Porque uma das principais reclamações da cidade é que as poucas empresas de maior porte, como a Granado, não contam com uma participação relevante de moradores locais em seus quadros. Por isso, defendo que tão importante quanto atrair empresas é qualificar a nossa mão de obra. E os programas “Eu Emprego Japeri” e “Eu Invisto em Japeri” vão priorizar justamente a contratação de mão de obra local e promover a qualificação contínua dos trabalhadores. Com isso, os japerienses vão poder trabalhar perto de casa, deixando de sofrer todos os dias nos trens e ônibus, e ter melhores salários. Já os empreendedores, incluindo os MEIs, contarão com a “Casa do Empreendedor”, um espaço de apoio, desenvolvimento e network.



4 - Segundo dados do Mapa da Desigualdade, da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Japeri é o município que tem o maior percentual de pretos e pardos. Você tem projetos específicos para esta população?



Felizmente vem ocorrendo alguns progressos, mas os mecanismos de subordinação e exclusão ainda persistem. Para mudar esse cenário, o nosso governo vai criar o “Plano Municipal de Políticas de Ações Afirmativas”, que vai agrupar diversas ações visando à promoção da igualdade e à garantia dos direitos da população negra. Nas escolas, vamos realizar atividades e apresentações de materiais pedagógicos com essa temática, envolvendo alunos e pais em discussões que possam conscientizar sobre o combate ao

racismo, à discriminação racial e a intolerância religiosa. As mulheres negras contarão com projetos de formação e aperfeiçoamento profissional totalmente pensados para suas particularidades. Vamos estimular o resgate e a preservação da herança cultural negra na cidade e em toda a região da Baixada Fluminense, além de buscar parceria com Consulados do Continente Africano para a realização de intercâmbios culturais.

5 - Vamos falar de saúde, especificamente de pré-natal insuficiente. O Ministério da Saúde recomenda que sejam feitas ao menos seis consultas ao longo de toda a gestação, devido a sua importância para as saúdes materna e fetal. Na Região Metropolitana um dos piores índices é em Japeri, onde o percentual mais do que duplicou entre os anos de 2018 e 2022, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. Quais são os seus projetos para minimizar estes dados e quais são as suas propostas para o setor da saúde?



Hoje a nossa cidade conta com um Hospital Municipal, que era a nossa Policlínica. Além dos inúmeros problemas de gestão desse espaço, a população reclama da localização, porque justamente em uma emergência, quando o atendimento precisa ser mais rápido, as pessoas perdem um tempo precioso com deslocamentos. O meu compromisso é deixar o atendimento emergencial mais perto das pessoas, com a construção de dois postos de saúde com funcionamento 24h, um em Engenheiro Pedreira e outro no Centro de Japeri. Já o Hospital vai deixar de focar no atendimento de emergência para se transformar em um Centro Cirúrgico com capacidade para realizar partos e também cirurgias de baixa e média complexidade, além de contar com uma UTI Neonatal. Com isso, as mães japerienses finalmente poderão voltar a ter seus filhos aqui. Vamos criar um Centro de Imagens, com a realização de exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia e mamografia, que vai atender toda a população e trazer um maior acolhimento às gestantes. Programas como “Remédio em Casa”, “Saúde na Escola” e “Fisioterapia domiciliar” também constam no nosso Plano de Governo, que prevê ainda diversas ações para cuidar da saúde mental e

bucal dos japerienses.



6 - De acordo com o Instituto de Água e Saneamento, 45,22%, ou seja, 43.544 habitantes de Japeri não são atendidos com abastecimento de água. Nas suas propostas há projetos de melhorias para estes dados?



O nosso governo tem o compromisso de criar o gabinete “Águas Japeri", que vai trabalhar, em conjunto com INEA e Águas do Rio, para garantir o fornecimento de água de formaigualitária. Em paralelo, considerando que os recursos hídricos estão cada vez mais escassos e caros, vamos promover constantes campanhas para um uso mais consciente.



7 - Quais são seus projetos para as áreas de habitação, obras e infraestrutura?



Já iniciei conversas com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, que também é do MDB, para que Japeri possa contar com o apoio da pasta em algumas demandas, entre elas o programa Minha Casa, Minha Vida. Tenho certeza de que vamos avançar muito nesse sentido e que muitos japerienses irão realizar o sonho da casa própria.

E já no início do ano, vamos colocar em prática o programa "Bairro modelo", levando para todos os bairros serviços de drenagem, pavimentação, passeio, sinalização, iluminação pública em led, academia ao ar livre, acessibilidade, instalação das placas com os nomes e CEP das ruas. Vamos concluir a obra de drenagem e de pavimentação da Estrada São José, para finalmente ligarmos o bairro Chacrinha ao Transmontana, reduzindo o percurso de 11 km para 4 km. Para proteger a nossa população das enchentes, que tendem a se tornar cada vez mais frequentes por conta das mudanças climáticas, vamos, em parceria com o INEA, promover a manutenção e limpeza preventiva dos rios e córregos, fazer o reflorestamento das margens e identificar as construções em situação de perigo. Vamos dar total atenção também ao transporte público, com a construção de um terminal rodoviário modal e novos pontos de ônibus por todo o município. Vamos ainda criar o "MobJaperi", aplicativo que vai integrar os mototaxistas e motoristas de aplicativos da nossa cidade. E, em parceria com as empresas de transporte público municipais, regulamentar horários, itinerários e criação de novas linhas circulares. Já com o Detro, a parceria vai ser em busca da concessão de novas linhas intermunicipais.



8 - Fale de suas propostas para as demais áreas.



O meu compromisso é cuidar da nossa cidade como um todo. Mas, até pela questão da limitação do espaço aqui no jornal, quero convidar a todos que acessem o meu Instagram, o @helderjaperi, porque lá na bio tem um link que leva para o nosso Plano de Governo, com todas as ações, nas mais diversas áreas, que vamos começar a colocar em prática já a partir de janeiro. Mas, concluindo aqui a nossa entrevista, quero falar sobre Segurança Pública. A nossa gestão vai criar um Centro de Monitoramento com câmeras integradas à Polícia Militar, à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros, ao comércio local e às residências. Vamos ampliar o Segurança Presente, hoje restrito apenas ao Centro, para os demais bairros. A Guarda Municipal também será ampliada e contará com melhores equipamentos. Vamos ainda contratar, via PROEIS, policiais em dias de folga para aumentar o policiamento nos bairros. Finalizo agradecendo e parabenizando o jornal “O Dia” pela iniciativa, que com certeza vai ajudar a provocar reflexões no eleitor, possibilitando uma escolha mais consciente. Sou leitor antigo e sempre percebi o carinho de toda a equipe com a nossa Baixada, tentando mostrar que a nossa região, apesar dos inúmeros problemas, tem também muitos talentos e belezas.