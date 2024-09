Fernanda Ontiveros se tornou a primeira mulher a ser eleita prefeita de Japeri e fez gestão em parceria com os governos federal e estadual - Divulgação

Publicado 22/09/2024 14:54 | Atualizado 22/09/2024 15:02

O jornal O Dia está fazendo entrevistas com os candidatos a prefeito, para que o eleitor tenha a oportunidade de conhecer as propostas de cada um, e as respostas em relação aos desafios de cada cidade. As perguntas são as mesmas para os principais candidatos. Neste domingo (22/09) a entrevista é com Fernanda Ontiveros, atual prefeita de Japeri e candidata à reeleição.



Nascida e criada em Japeri, Fernanda Machado Ontiveros é filha da professora Silvia e do Dr. Carlos Ontiveros, primeiro obstetra da cidade. Médica neonatal, ela é formada pela PUC-RJ, com especialização em Pediatria. Em 2020, aos 40 anos, tornou-se a primeira mulher a ser eleita prefeita de Japeri. A parceria de sua gestão com os governos federal e estadual trouxe diversas conquistas para Japeri.



1 - Vamos começar falando de Educação. As unidades educacionais dos municípios da Baixada Fluminense ficaram abaixo da meta determinada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2023. O índice, que varia de zero a 10, é uma importante referência para a elaboração e execução de políticas públicas ligadas à qualidade da educação. Japeri teve um desempenho de 4,1. Quais são os seus planos para reverter esta situação?



Melhorar nosso desempenho no Ideb é fundamental. Além do péssimo legado que recebemos das gestões anteriores, enfrentamos uma pandemia, que agravou a situação. Mas as iniciativas e os investimentos realizados em nosso governo já abrem condições para avanços significativos. Em 2023, por exemplo, chamamos, via concurso público, 400 profissionais da educação, incluindo professores, psicólogos, assistentes sociais, auxiliares de creches e muitos outros. Além de corrigir defasagens salariais, passamos a pagar o 14º salário para esses servidores. Escolas foram reformadas e melhoradas. Tudo isso vai impactar positivamente em nossa nota no Ideb. Para os próximos anos, vamos valorizar ainda mais nossos profissionais, promover novos cursos de capacitação e ampliar a rede escolar. Faremos mais escolas de tempo integral e manteremos alimentos de qualidade para todos os estudantes da rede.



2 - Outro ponto importante é a Educação Infantil. Segundo dados do IBGE de 2023, em relação ao percentual de atendimento em creches da população de 0 a 3 anos, Japeri apresentou um índice de 9,32%, abaixo da taxa mais recente do Brasil de 37,76%. Em relação ao percentual de atendimento em pré-escola da população de 4 a 5 anos, a cidade apresentou uma taxa de 65,22%, abaixo da média mais recente do Brasil de 89,95%. Quais são seus projetos para melhorar estes quadros?



Atualmente, 27 das nossas escolas de ensino regular atendem também à educação infantil, além das cinco creches. Já entregamos neste ano duas creches do Padrão FNDE para atender às crianças de um a três anos. Estamos trabalhando para ampliar esse atendimento, via parcerias com os governos federal e estadual – e, se necessário, via convênios com mais instituições particulares. Hoje temos parceria com duas delas na cidade. Fomos contemplados pelo PAC seleções e vamos receber mais uma creche e uma escola em tempo integral no próximo ano.



3 – Os japerienses são os que mais sentem na pele como a falta de planejamento pode afetar a mobilidade. Segundo o Mapa da Desigualdade, o município tem o maior tempo médio de deslocamento casa-trabalho do país, uma média de três horas gastas no transporte. Com a falta de oportunidades de emprego dentro do município, os moradores não têm alternativas a não ser se deslocar para locais em busca de trabalho. Ainda segundo este mapa, cerca de 50% da população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro vive com menos de um salário mínimo. No município de Japeri esse percentual é ainda maior, englobando nove entre cada 10 moradores. Quais são os seus projetos para as áreas de Desenvolvimento Econômico e geração de emprego e renda?



Ao longo de nosso governo, Japeri ampliou para 47% o número de empregos diretos e indiretos com carteira assinada. Segundo dados do Caged e do Sebrae, foram gerados 8.626 novas vagas. Um terço desses empregos está no setor de comércio e serviços. Cresceu também o número de empresas registradas em Japeri. Dos 71 novos empreendimentos desse porte abertos em 2024, 17 atuam pela internet. No ano de 2023 inteiro, foram registradas 92 empresas. Vamos continuar trabalhando para fazer com que novas empresas se instalem em nosso Distrito Industrial. Para isso, vamos buscar parcerias para capacitar nossos jovens e gerar oportunidades no primeiro emprego aqui mesmo na cidade. Uma das medidas é trazer o Instituto Federal de Educação, com cursos que atendam a demanda local. Com nossas obras de infraestrutura, empregamos muitas gente também. E vamos empregar mais, construindo escolas, asfaltando ruas e fazendo muito pela nossa cidade. Propostas como a nova Rodoviária Municipal e a futura linha de ônibus com tarifa zero vão igualmente reduzir o tempo de deslocamento.



4 – Segundo dados do Mapa da Desigualdade, da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Japeri é o município que tem o maior percentual de pretos e pardos. Você tem projetos específicos para esta população?



Vamos criar a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que dará uma atenção especial a essas pautas. Precisamos combater as desigualdades e o racismo, além de fomentar o trabalho já desenvolvido por instituições, como igrejas que trabalham a questão racial e estimulam a valorização da cultura afro. Nossa gestão vai estimular negócios com essa temática, que gerem renda com a confecção de roupas, a cultura do cabelo, a comida, entre outros produtos. Estamos estudando também a reserva de vagas em concursos públicos, garantindo uma nova geração de servidores cada vez mais representativa da nossa cidade.



5 - Vamos falar de saúde, especificamente de pré-natal insuficiente. O Ministério da Saúde recomenda que sejam feitas ao menos seis consultas ao longo de toda a gestação, devido a sua importância para as saúdes materna e fetal. Na Região Metropolitana um dos piores índices é em Japeri, onde o percentual mais do que duplicou entre os anos de 2018 e 2022, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde. Quais são os seus projetos para minimizar estes dados e quais são as suas propostas para o setor da saúde?



Como médica pediatra, esta foi uma prioridade do meu governo – e os números mostram que avançamos significativamente na qualidade e abrangência dos cuidados oferecidos às gestantes de Japeri. Durante a pandemia, remontamos o hospital de campanha e seguimos o protocolo do Ministério da Saúde para “Assistência à Gestante e Puérpera”. Com o fim da crise de Covid, tomamos uma série de medidas, desde a busca ativa de gestantes com Teste Imunológico para Gravidez (Tig) positivo até o fortalecimento do programa de Planejamento Familiar. Nossa meta é a realização de, no mínimo, sete consultas de pré-natal. Para isso, houve investimento em capacitação das equipes de atendimento, priorização da atualização do esquema vacinal e atendimento odontológico às gestantes.

Todas essas ações refletiram no aumento da frequência nas consultas. Nossa gestão assumiu o governo com 39,5% de cobertura da Atenção Básica. Hoje, essa abrangência é de 81%. Esse índice vai crescer ainda mais em nosso segundo mandato, porque vamos inaugurar quatro novas UBSs (duas já em construção, nos bairros São Jorge e Vila Central). Esses equipamentos vão encurtar a distância de acesso dos usuários aos acompanhamentos de saúde através de uma nova distribuição territorial, além de dar celeridade e aumento da cobertura da Atenção Básica. O grande projeto da cidade também vai chegar: o novo Hospital Maternidade, com cerca de cem leitos, vai evitar a saída de pacientes para outros municípios não somente para o parto, mas para exames e atendimentos emergenciais.



6 - De acordo com o Instituto de Água e Saneamento, 45,22%, ou seja, 43.544 habitantes de Japeri não são atendidos com abastecimento de água. Nas suas propostas há projetos de melhorias para estes dados?



A distribuição está sob responsabilidade de uma concessionária, a Águas do Rio. Infelizmente, desde a privatização do sistema, não houve, infelizmente, uma evolução na qualidade do atendimento. Nossa diretriz é firmar parcerias que facilitem a ampliação da cobertura e, em áreas não cobertas, viabilizar alternativas como cisternas. Novos empreendimentos habitacionais, como os três projetos do programa Minha Casa Minha Vida, já preveem a construção de Estações de Tratamento de Esgoto, assegurando condições sanitárias adequadas



7 - Quais são seus projetos para as áreas de habitação, obras e infraestrutura?

Nossa gestão, em parceria com o governo federal, já possui três importantes projetos de habitação em andamento, por meio do programa Minha Casa Minha Vida: Habitação de Interesse Social Parque São José, no bairro Santa Amélia, e Habitação de Interesse Social Parque Mucajá III e V, ambos no bairro Mucajá. Juntos, esses empreendimentos somarão 282 novas unidades habitacionais, ajudando a combater o déficit que foi intensificado pelas fortes chuvas no início do ano. Também será implementada uma área de lazer, que incluirá uma praça com quadra de esportes, playground e academia ao ar livre para a terceira idade. O objetivo é garantir que, além de habitações de qualidade, os moradores e a população do entorno tenham acesso a infraestrutura e serviços que promovam a convivência comunitária e o bem-estar.

Com relação às demais obras, destacamos nossas conquistas com o Novo PAC: Hospital Maternidade, escola em tempo integral, creche pré-escola, duas UBSs, uma Unidade Odontológica Móvel, o Espaço Esportivo Comunitário – futuras instalações no bairro Alecrim e o Polo de Cultura. Além disso, vamos implantar uma Escola Técnica Federal e construir uma nova Rodoviária Municipal.



8 - Fale de suas propostas para as demais áreas.



Nosso plano de governo é público e traz muitas inovações. A principal delas é o PACJ (Programa de Aceleração Crescimento de Japeri), destinado a captar e direcionar recursos para viabilizar grande parte dos investimentos necessários para a implantação dos programas prioritários de desenvolvimento do município. Nosso Programa de Obras, o “Japeri Mais 100%”, tem iniciativas como ampliar a drenagem das ruas nos bairros, atingir 100% de ruas asfaltadas, de melhorar a mobilidade urbana. A construção da Arena Multiuso e da Vila Olímpica ajudará a por Japeri no mapa de grandes eventos e oportunidades.