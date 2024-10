Fernanda Ontiveros e Carlos Januário foram reeleitos com 22.686 votos - Divulgação

Publicado 06/10/2024 21:28

Dra. Fernanda Ontiveros (PT), prefeita de Japeri, vai continuar governando o município. Ela foi reeleita neste domingo (06/10) com 22.686 votos (39,43%), contra 28,82% do segundo colocado Helder (MDB), que ficou com 16.580 votos. Tiago Careca (PL), ficou com 23,87%, Zuzu do Açai (NOVO) com 5,25%, Dr Washington Advogado do Povo (DC) com 2,03% e Anderson da Farmácia (PDT) com 0,61%.

Nascida e criada em Japeri, Fernanda Machado Ontiveros é filha da professora Silvia e do Dr. Carlos Ontiveros, primeiro obstetra da cidade. Médica neonatal, ela é formada pela PUC-RJ, com especialização em Pediatria. Em 2020, aos 40 anos, tornou-se a primeira mulher a ser eleita prefeita de Japeri. Seu governo investiu na infraestrutura, especialmente no asfaltamento de nossas vias. A parceria de sua gestão com os governos federal e estadual trouxe muitas conquistas para Japeri. Só com o Novo PAC Seleções, garantiu verba para a construção da Maternidade Municipal de Japeri, Unidades Básicas de Saúde e de Odontologia Móvel, Escola de Tempo Integral, Centro de Cultura e Espaço Esportivo Comunitário.