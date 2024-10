No bairro Chacrinha, Fernanda Ontiveros cumprimentou eleitores - Divulgação

No bairro Chacrinha, Fernanda Ontiveros cumprimentou eleitoresDivulgação

Publicado 06/10/2024 17:54

A prefeita e candidata à reeleição pela coligação no Rumo Certo, (PT, PC do B, e Partido Verde), Solidariedade, PSD, Podemos e Avante, Dra. Fernanda Ontiveros, votou às 14h30, na Zona Eleitoral 81, Seção 121, no CIEP Cyrene Moraes Costa, no bairro Chacrinha, em Japeri. No local, cumprimentou eleitores.

Dra. Fernanda falou que vai acompanhar a apuração na casa Rosa, seu QG de campanha durante os 45 dias de preparação para a eleição. "Estaremos na casa Rosa, a partir das 18h e é de lá que aguardaremos o resultado das urnas. Fizemos uma campanha limpa, apesar de recebermos muitos ataques e sermos vítimas de fake news pelas redes sociais, mas estamos confiantes na justiça, onde denunciamos os candidatos que espalharam mentiras sobre nossa candidatura", disse a prefeita.

No último dia da campanha, no sábado (6), e liderando as pesquisas de intenções de votos com 44,2% dos votos válidos, segundo o Instituto IBPS, Fernanda e o vice-prefeito, Carlos Junuário, foram para as ruas de Engenheiro Pedreira e Japeri. A pesquisa foi encomendada online pelo Jornal Gazeta Rio e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Acompanhada por seus apoiadores, a candidata à reeleição repetiu o gesto de atravessar a passarela da estação até a Praça Wendel Coelho, como fez em 2020 quando foi eleita a primeira mulher prefeita da cidade. Fernanda iniciou o ato político pela manhã no Mucajá, seguindo pela Avenida Presidente Tancredo Neves. A tarde foi a vez de pescar os votos dos indecisos no bairro onde nasceu e vive até hoje, o centro do município.

A candidata fez questão de aproveitar os últimos momentos da campanha para chegar perto da população, como fez durante os 45 dias do pleito eleitoral. Ela que na quinta-feira, fez seu último comício na Wendel Coelho com a presença dos deputados federais Lindbergh Farias (PT), Benedita da Silva (PT), Rosângela Gomes (PRB), a deputada Estadual, Dani Balbi, do PC do B, do ex-deputado, Edmilson Valentim entre outros apoiadores.