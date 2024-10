Gilza Rosa é coordenadora do grupo de economia solidária de Japeri - Divulgação

Gilza Rosa é coordenadora do grupo de economia solidária de JaperiDivulgação

Publicado 03/10/2024 18:16

Gilza Rosa, coordenadora do grupo de economia solidária de Japeri, é a inspiração central do novo curta-metragem dirigido por Celina Torrealba, produzido pela Donna Features. O filme foi selecionado em um edital da Secretaria Municipal de Cultura de Japeri.



Intitulado “Economia Solidária de Japeri”, o curta apresenta esse modelo de organização econômica aos moradores, incentivando a participação popular e a geração de renda por meio de iniciativas comunitárias. A produção destaca a trajetória de Gilza como uma agente de transformação social e o impacto da economia solidária no município.



A diretora Celina Torrealba enfatiza a importância da coletividade: “Filmar em Japeri me ensinou que o poder de mudança está no coletivo. O engajamento de Gilza com os conselhos municipais e sua insistência em envolver a comunidade mostram como a organização pode transformar realidades.”



Gilza Rosa expressa seu orgulho por essa realização: “Esse projeto é o fruto de muito trabalho que construí ao longo dos anos. Estou muito satisfeita por saber que tudo o que fiz e faço pela Economia Solidária tem transformado minha vida e a de tantas outras pessoas.”



A Trajetória de Gilza Rosa



Moradora de Japeri há 50 anos, Gilza Rosa enfrentou por muito tempo a rotina exaustiva de viagens diárias para trabalhar como diarista na Zona Sul do Rio de Janeiro. Como muitos moradores das periferias, essa realidade limitava sua participação em iniciativas comunitárias locais. Em 2014, ao se aproximar dos conselhos municipais, Gilza descobriu a relevância da economia solidária e da produção cultural e rural do município.



Com o apoio da amiga Adriana, ela começou a se aprofundar no conceito de economia solidária, participando de reuniões e buscando apoio governamental. Em 2016, obtiveram o suporte da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, que abriu espaço para a exposição de produtos artesanais, fortalecendo o senso de pertencimento entre os moradores. Pelo trabalho que Gilza desenvolve, também foi homenageada na série "Personalidades de Japeri".



Impactos e Reconhecimento

Gilza, como coordenadora do grupo de economia solidária, organizou feiras e promoveu a cultura do município, enquanto aprimorava suas habilidades artesanais com técnicas sustentáveis. Seu trabalho ganhou visibilidade, culminando na criação do Conselho Municipal de Economia Solidária, em 18 de abril de 2022, que garantiu maior reconhecimento e suporte ao projeto. Além da disponibilidade do Fundo de Economia Solidária que foi aprovado em 19 de dezembro de 2023.



Refletindo sobre o impacto de suas ações, Gilza afirma: “É muito gratificante compartilhar o conhecimento da economia solidária por meio deste projeto que foi selecionado no edital da Secretaria de Cultura. Já agregou e ainda vai agregar muito ao município, trazendo trabalho, renda, qualidade de vida e fomentando a cultura em Japeri. Além disso, fortalece o senso de pertencimento dos moradores com os artesanatos e tradições locais.”



A história de Gilza, agora retratada em filme, exemplifica como a economia solidária pode transformar vidas, promovendo trabalho, renda e dignidade para os moradores de Japeri.