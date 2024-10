O evento também contou com palestras informativas sobre prevenção do câncer de mama e de colo de útero - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 15/10/2024 00:14

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri realizou na manhã desta segunda-feira (14/10) a ação ‘Outubro Rosa – Prevenir é um ato de amor consigo mesma’. Cerca de 60 mulheres foram agendadas para exames de ultrassonografia transvaginal e de mama no Centro Municipal de Especialidades de Engenheiro Pedreira. O evento também contou com palestras informativas sobre prevenção do câncer de mama e de colo de útero.

De acordo com a subsecretária de Atenção Especializada, Tatiana Soares, o encontro tem a finalidade de informar e incentivar a procura das mulheres por cuidados, além de ampliar a abordagem feita pelos profissionais de saúde. “Essas ações vão acontecer o mês inteiro tanto nos dois Centros de Especialidades e na Casa da Mulher, que são da Atenção Especializada, como nas unidades de saúde da Atenção Básica. Elas reforçam o cuidado integral e norteiam as ações de combate e controle ao câncer na mulher. É mais do que uma ação em saúde, é uma mobilização social pela vida das mulheres”, disse a gestora.

Para a usuária Selma Rosa, a ação é importante tanto financeiramente como psicologicamente para cada mulher que busca acessar o serviço. “Esse Outubro Rosa, além de ser um carinho com as mulheres, é uma demonstração de preocupação com a nossa saúde. Antigamente os exames nem eram feitos aqui, era no Centro do Rio, lá na cidade, ou as pessoas pagavam. Muitas vezes a pessoa tem o desejo de se cuidar, mas não tem condições, não tem o acesso ou a informação. Hoje aqui eu encontrei a porta aberta para me cuidar e quero poder dizer para outras mulheres que elas podem vir que serão atendidas”, disse a dona de casa, de 55 anos.

Já Mônica Maria, de 41 anos, relata que seu médico havia pedido os exames e que aguardava o agendamento. “Eu estava esperando a ligação do agendamento, agora vou avisar que já estou marcada para a próxima semana. Essas campanhas são importantes porque agilizam e dão fim à nossa espera”, disse animada organizando as marcações dos exames que serão realizados no próximo dia 21.

O evento da Atenção Especializada acontece ainda nesta terça-feira, (15), no Centro Municipal de Especialidades e na quarta-feira, (16), na Casa da Mulher, ambos em Japeri. Na Atenção Básica ocorre a cada dia em uma unidade e nesta semana serão: na UBS Alecrim, (15); na UBS Chacrinha, (16); na UBS Nova Belém, (17); na UBS São Sebastião, (18); dentro das Mobilizações da Saúde.