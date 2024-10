Concessionária orienta os moradores das regiões afetadas a reservarem a água - Divulgação

Publicado 15/10/2024 00:55

A Cedae anunciou que a Estação de Tratamento de Água (ETA) Japeri, sob sua gestão, terá a operação paralisada na próxima quinta-feira (17/10) para a execução de um serviço de limpeza no sistema de captação de água bruta e a instalação de um macromedidor, equipamento que mede grande volume de água, funcionando como um hidrômetro de grande porte.



Após a conclusão do serviço da estatal, previsto para ocorrer das 8h às 17h, a produção de água na unidade será retomada, e o fornecimento será normalizado, de forma gradativa, em 72 horas, podendo levar mais tempo nas regiões elevadas e nas pontas das redes de distribuição.



As regiões afetadas serão Beira Rio, Centro de Japeri, Chacrinha, Fazenda Americana, Lagoa do Sapo, Nova Belém, Proletário e Virgem de Fátima.

A concessionária orienta os moradores das regiões afetadas a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a normalização do abastecimento, e ressalta que segue à disposição através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.