Ação conta com palestras, atendimentos e orientações de cuidados para o público masculinoDivulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 13/11/2024 20:58

Com a chegada do mês de novembro, a Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), deu início à campanha Novembro Azul, que este ano tem como tema ‘A saúde integral do homem’. Em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) da cidade estão acontecendo palestras, atendimentos e orientações de cuidados para o público masculino. As próximas ações irão acontecer nesta quinta-feira (14/11) na unidade do bairro Alecrim e no dia 19 na UBS do bairro Santa Amélia.

Na última quinta-feira, (07/11), a ação aconteceu na Unidade Básica de Saúde Benedicta Rosa I, no bairro Lagoa do Sapo e na sexta-feira (08/11) na unidade Benedicta Rosa II na Praça Leni Ferreira. A ação da Secretaria Municipal de Saúde aconteceu em parceria com o Programa Segurança Presente, que conversou com a população e distribuiu cartilhas temáticas de ‘Trânsito e mobilidade’, ‘Ações de prevenção a Dengue’ e ‘Direitos da Mulher’.

“É mais difícil fazer com que os homens criem uma rotina de cuidado preventivo. Em geral, só procuram o serviço de saúde quando o caso é extremo. Por isso esse ano a atenção não é só no cuidado com o câncer de próstata, é no cuidado integral”, explicou a subsecretária de Atenção Básica, Helen Santos.

"Estamos participando e levando até a população informações que agregam na segurança do dia a dia delas. É um trabalho de proximidade, em que todas as bases do Segurança Presente receberam o material e estão realizando eventos próprios ou em parceria, como esse que estamos fazendo hoje com a unidade de saúde”, relatou o subcoordenador da base Japeri, Sargento Sandro Silva.

Aos 66 anos, Oséias Esteves foi convidado pela equipe para participar da ação e relata que a experiência foi boa e estimula a mudança de hábitos. “Eu passei aqui por acaso, mas acabou sendo bom porque recebi diversas orientações. Verifiquei a pressão e aprendi sobre os cuidados que devo ter na minha idade. Minha esposa é que insiste, porque homem é teimoso para essas coisas, né”, relatou.

Já Alcides Ferreira (61), e Sandra Dias, (59), moradores da Chacrinha, são acostumados com a prática de cuidados. “Ele é muito cuidadoso. Considera as hereditariedades da família e já recebeu elogios da médica”, declarou orgulhosa a esposa.

Segundo a enfermeira Camile Costa, coordenadora da ação, o evento atendeu cerca de 86 pessoas em diversos serviços como, verificação de glicose e pressão arterial; realização de teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatites B e C; e atendimento de enfermagem e clínica médica. “Embora estejamos com foco na prevenção do câncer de próstata, a nossa iniciativa visa também chamar a atenção para outros cuidados e o estímulo de hábitos saudáveis que incluem boa alimentação, atividades físicas e eliminação do uso de tabaco e álcool”, disse.

Com a segunda posição entre os tipos de câncer mais frequentes no país, o câncer de próstata também é o mais incidente entre os homens, podendo chegar a mais de 71 mil casos a cada ano, no triênio 2023-2025.