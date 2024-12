Serviço afetará o abastecimento em 21 localidades de Japeri - Divulgação

Serviço afetará o abastecimento em 21 localidades de JaperiDivulgação

Publicado 10/12/2024 22:40

A Cedae vai paralisar a produção de água na represa São Pedro, das 6h às 18h desta quinta-feira (12/12), afetando o abastecimento em partes de Japeri. Segundo a estatal, a interrupção será necessária para que técnicos façam a instalação de um macromedidor na unidade, que compõe o Sistema Acari, sob sua gestão. O equipamento funciona como uma espécie de hidrômetro, permitindo a medição de grandes volumes de água.

O serviço afetará o abastecimento nos bairros Alecrim, Aljezur, Belo Horizonte, Cajuri, Delamare, Esperança, Jardim Primavera, Jardim São João, Jardim Willis, Jardim Transmontano, Jardim Tri-Campeão, Laranjal, Parque dos Santos, Pedra Lisa, Rio D’Ouro, Santa Amélia, Santo Antônio, Santa Inês, Teófilo Cunha, Vila Conceição e parte do bairro dos Eucaliptos.

Com a paralisação da companhia estadual, a Águas do Rio aproveitará para instalar na adutora que recebe a água da represa São Pedro uma válvula automática. Ela permitirá à concessionária fazer uma melhor gestão sobre o volume recebido, controlando a pressão e a vazão na tubulação de grande porte, em tempo real, a partir do Centro de Operações Integradas (COI), localizado na Região Portuária do Rio.

Após a conclusão do serviço e retomada integral (100%) da produção de água na represa São Pedro, o abastecimento nas regiões afetadas entrará em processo de normalização, que ocorre de forma gradativa, em 72 horas, podendo levar mais tempo nas regiões elevadas e nas pontas das redes de distribuição.

Até que o fornecimento seja totalmente regularizado, a concessionária orienta que os clientes mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para as atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo. A empresa segue à disposição através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.