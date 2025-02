Ao todo serão sorteadas 35 tendas para utilização durante o CarnaJáperi. - Foto/ Divulgação

Publicado 13/02/2025 13:19

A Prefeitura de Japeri, por meio do Departamento de Posturas, realizará

Na sexta-feira (14/02), o sorteio das vagas para uso do solo público destinadas aos comerciantes que desejam atuar durante o Carnaval de Japeri 2025. A ação acontecerá no Centro Cultural Deputado Luiz Eduardo Maron de Magalhães e contará com a participação de inscritos dentro do prazo estabelecido pelo edital.

Ao todo, serão sorteadas 35 tendas de 3x3 metros para utilização durante o CarnaJáperi, que vai acontecer entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. A prioridade será dada a comerciantes residentes no município há pelo menos seis meses, sendo permitida apenas uma inscrição por pessoa. Caso haja vagas remanescentes, comerciantes de outras cidades poderão concorrer.

Após o sorteio, a lista de contemplados será publicada no Diário Oficial do município. Os selecionados terão 48 horas para efetuar o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no valor de R$ 257,75, referente aos quatro dias de festividade. O não pagamento dentro do prazo resultará na perda da vaga, que será repassada a outro candidato.

Regras e exigências

Ainda de acordo com a Prefeitura, para garantir a organização do evento todos os comerciantes deverão cumprir exigências, como regularização da documentação, participação em capacitação oferecida pela Vigilância Sanitária e obediência às normas de segurança e higiene.

Entre as permissões está a venda de cerveja em lata, água, refrigerantes e alimentos. No entanto, são proibidos o comércio de bebidas em garrafas de vidro, a transferência de barracas para terceiros, o uso de som ligado e a realização de eventos particulares nos espaços.

Além disso, apenas comerciantes que não tenham sido notificados por descumprimento das normas municipais em eventos anteriores poderão participar.