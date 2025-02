Unidade será construída em uma área de 263 metros quadrados na Estrada Miguel Pereira - Divulgação

Publicado 24/02/2025 14:21

Os moradores do bairro Beira Rio, em Japeri, poderão ser contemplados com uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), porte I, e uma praça. A ordem de início das obras foi assinada pela prefeita Dra. Fernanda Ontiveros no último sábado (22/02). A nova unidade, que levará o nome do morador Márcio Rodrigues, será construída em uma área com cerca de 263 metros quadrados, localizada na Estrada Miguel Pereira.

O equipamento contará com recepção, três consultórios, depósito de medicação e banheiros acessíveis, salas de vacinação, de curativo, observação, setor administrativo, entre outros espaços que vão auxiliar os profissionais da saúde.

“A unidade vai atender os moradores não só do Beira Rio, mas também os da Cancela que precisavam ir para o posto do Centro, no Nova Belém e Chacrinha para conseguir realizar uma consulta. Muitas vezes os moradores vão até lá caminhando. Mas não é só esta unidade Básica do Beira Rio que vamos entregar. Vamos construir novas unidades no Mucajá, Nova Belém, Marabá e no Guandu. No Marabá já temos uma unidade que atende, mas vamos fazer outra no padrão Ministério da Saúde”, declarou a prefeita Fernanda Ontiveros, mencionando também que os atendimentos da UBS serão até às 20h.

A nova praça, que será construída na Rua Albatroz, terá cadeiras, mesas, parque infantil e paisagismo, visando garantir uma opção de entretenimento e convivência entre as famílias da região.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Carlos Januário, secretários municipais, do presidente da Câmara, Rogerinho da RR e demais vereadores.