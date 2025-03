o evento contou com a participação da prefeita Fernanda Ontiveros e reuniu 40 mulheres que estão entre o 7º e o 9º mês de gestação - Samuel Sant?anna / PMJ

Publicado 24/03/2025 13:25 | Atualizado 24/03/2025 13:26

Japeri - A última sexta-feira (21), foi marcada pela mobilização das gestantes atendidas no serviço de pré-natal de Japeri. O motivo foi um convite especial feito pela Prefeitura para a inauguração do Programa Cegonha Japeriense, que aconteceu no auditório do Centro Municipal de Especialidades de Engenheiro Pedreira. Com o slogan ‘Fortalecendo laços afetivos com as mães de Japeri’, o evento contou ainda com a palestra ‘Amamentação sem medo’ e reuniu 40 mulheres que estão entre o 7º e o 9º mês de gestação.



O Cegonha Japeriense nasceu com o objetivo de oferecer acolhimento e suporte às futuras mamães. O programa é uma política pública que distribui kits de enxoval às gestantes que realizam acompanhamento pré-natal e participam dos cuidados de ‘mamãe e bebê’, nas Unidades Básicas de Saúde. Cada kit contém itens essenciais para a saída da maternidade e os primeiros dias do bebê, garantindo mais conforto e segurança nesse momento tão especial.

O kit enxoval entregue é composto por: bolsa, trocador, macacão, toalha de banho com capuz, manta, meias, touca, luva e banheira Samuel Sant?anna / PMJ



Emocionada, a prefeita Fernanda Ontiveros (PT), que é pediatra neonatal, falou da felicidade de realizar a inauguração de um programa que garante o acolhimento da criança nos primeiros dias de vida e dá às mães o sentimento de amparo. “Avançamos ainda mais no cuidado com as nossas gestantes, e agora com esse kit de maternidade, demonstramos todo o nosso carinho e amor com as famílias. Queremos que nossas crianças possam nascer saudáveis e para isso são necessários diversos cuidados como: vacinação, alimentação e realização de exames. Tudo isso já é previsto no pré-natal e agora ao completar esse ciclo de atenção a gente realiza a entrega do kit”, disse a gestora após assistir a palestra da enfermeira Ozaléa Lima.



A chefe do executivo também falou que o passo mais esperado pela cidade já foi dado, a conquista da maternidade, aprovada no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. "Com iniciativas como essa, seguimos reforçando nosso compromisso com o bem-estar das famílias japerienses e em breve, esse nosso encontro, e essa entrega de kits para as crianças, vai ser na nossa maternidade, já garantida pelo Governo Federal", finalizou.

O Cegonha Japeriense nasceu com o objetivo de oferecer acolhimento e suporte às futuras mamães Samuel Sant?anna / PMJ

O kit enxoval é composto por: bolsa (1 unidade), trocador (1 unidade), macacão (1 unidade), toalha de banho com capuz (1 unidade), manta (1 unidade), meia (6 pares), touca (3 unidades), luva (3 pares) e banheira (1 unidade). Não há escolha de cor do enxoval, o kit já vem padronizado em cor neutra, e se a gestante tiver gêmeos, receberá um kit para cada bebê.



O evento contou ainda com a palestra ‘Amamentação sem medo’ com a enfermeira Ozaléa Lima, que explicou sobre os cuidados com a posição correta para amamentar; a pega perfeita que exige paciência e treinamento; além dos nutrientes existentes no leite materno e a importância da amamentação.

A hora da entrega: surpresa, emoção e alegria



A ansiedade que antecedeu os momentos da entrega do kit de enxoval às gestantes que estiveram nesta sexta-feira, (21), na inauguração do Programa Cegonha Japeriense, foram amenizadas por uma recepção repleta de acolhimento e cuidado. As futuras mamães tiveram um buffet com frutas, sucos, bolos e guloseimas recomendadas àquelas que vivem o momento mais sublime da mulher, a maternidade.



Para a subsecretária de Atenção Básica, Helen Santos, este é um momento de grande importância para todas as mulheres. “Reconhecemos a singularidade dessa experiência, tanto para as mães de primeira viagem quanto para aquelas que já têm filhos, pois cada gestação é única. Queremos que esse instante seja especial, repleto de carinho e do nosso compromisso com a saúde. Hoje, avançamos em mais uma política pública que cuida, humaniza e promove. Seguiremos trabalhando para oferecer cada vez mais à nossa população”, disse a gestora.

O evento contou ainda com a palestra ?Amamentação sem medo? com a enfermeira Ozaléa Lima, que explicou sobre os cuidados com a posição correta para amamentar Samuel Sant?anna / PMJ

Depoimentos



Mãe de primeira viagem e moradora do bairro Guandu, Lívia Venâncio, está na 34 semana da gestação de um menino e foi escolhida para receber a pintura gestacional, arte que retrata o bebê no interior da barriga da mãe. “Meu filho vai se chamar Moisés, na pintura ele foi retratado com os traços do pai, moreno e com cabelo preto. Agora quando chegar em casa vou fazer uma surpresa”, disse a futura mamãe que apresentou às outras gestantes a obra de arte feita pela própria subsecretária Helen.



Gilçara Fernandes, que faz o acompanhamento gestacional na unidade do bairro Rio D’ Ouro, está com 32 semanas e será mãe de mais uma menina. Para ela foi uma surpresa ser chamada para receber o kit de enxoval. “Eu quando tive a minha outra filha morava em outra cidade e recebi um enxovalzinho. Aqui achei que não teria, aí tive essa boa surpresa. Estou muito feliz, porque toda ajuda nessa reta final é bem vinda, e essa foi super”, relatou.

A prefeita Fernanda Ontiveros (E) participou da entrega dos kits enxoval Samuel Sant?anna / PMJ



Moradora do bairro Chacrinha, kailaine Ferreira, de (21), grávida de 37 semanas do segundo filho, contou que comentou em casa que lamentava a cidade não ter o programa da cegonha. "Eu falei anteontem lá em casa, um monte de gente ganha enxoval do bebê e aqui na nossa cidade a gente não tem nada. Quando foi ontem, me ligaram. Eu quase não acreditei, parecia que tinham ouvido minha reclamação. Eu estou muito feliz com meu kit", disse, saindo orgulhosa.