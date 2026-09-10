Alerta tem validade de 180 dias e prevê preparação do município para possíveis eventos climáticos extremos - Divulgação

Alerta tem validade de 180 dias e prevê preparação do município para possíveis eventos climáticos extremosDivulgação

Publicado 10/09/2026 10:35 | Atualizado 10/09/2026 10:35

Japeri - A Prefeitura de Japeri decretou por meio do Decreto nº 3.810/2026, estado de alerta climático por toda cidade no período de 180 dias. A medida tem caráter preventivo e considera as previsões meteorológicas para o biênio 2026/2027 e a possibilidade de eventos climáticos adversos.

O decreto, publicado no Diário Oficial do município, determina o reforço do monitoramento das condições meteorológicas, hidrológicas, geológicas e a mobilização integrada das secretarias municipais para prevenção e resposta a possíveis ocorrências.

Pelo documento, o Gabinete Municipal de Gestão de Crise (GMGC), que será mobilizado para integrar as ações das diferentes áreas da administração municipal. O grupo será presidido pela prefeita Fernanda Ontiveros e reunirá representantes de secretarias e órgãos estratégicos do município.

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil (SEMPDEC) ficará responsável pela coordenação das ações e pelo acompanhamento permanente dos boletins, previsões e alertas emitidos pelos órgãos especializados, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

As ondas de calor, baixa umidade do ar, estiagem, impactos no abastecimento de água, queimadas, incêndios florestais, vendavais, tempestades, chuvas intensas, alagamentos, inundações, enxurradas e movimentos de massa são eventos de risco considerados prioritários e que precisam ser acompanhados, segundo o que diz o decreto.

Ainda segundo o documento, a Prefeitura poderá antecipar a preparação de equipes, equipamentos e recursos para áreas de maior vulnerabilidade, além de adotar medidas como limpeza e manutenção de sistemas de drenagem, preparação de abrigos temporários, disponibilização de água e itens de assistência humanitária, reforço dos sistemas de alerta e contratação preventiva de equipamentos e serviços necessários.

O município também poderá contar com a cooperação voluntária de empresas e organizações da sociedade civil, mediante instrumentos próprios, para disponibilização de máquinas, equipamentos, materiais e serviços de apoio às ações de prevenção e resposta.

O estado de alerta climático não configura situação de emergência ou estado de calamidade pública. Trata-se de uma medida preventiva para ampliar a preparação do município, proteger a população e garantir a continuidade dos serviços essenciais diante de possíveis eventos climáticos extremos.