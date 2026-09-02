O crescimento da produção é resultado de um processo de reestruturação da assistência fisioterapêutica iniciado em 2025Divulgação
Mais do que um número, o crescimento da produção acompanha mudanças na estrutura e na organização do atendimento oferecido à população. Atualmente, os serviços de Fisioterapia são realizados nos Centros Municipais de Especialidades (Cemes) de Japeri e de Engenheiro Pedreira, atendendo pacientes com diferentes necessidades de reabilitação, desde lesões ortopédicas até casos de recuperação após acidentes vasculares cerebrais (AVC).
De acordo com a coordenadora de Fisioterapia, Lívia Quintino, a assistência busca não apenas reduzir dores e limitações, mas também recuperar movimentos, fortalecer a musculatura e devolver aos pacientes autonomia para as atividades do dia a dia. “Eu costumo dizer que por trás dos números temos boas histórias de recuperação”, explicou.
Nos equipamentos, a rotina envolve cerca de 30 a 40 pacientes atendidos por dia. Segundo o fisioterapeuta David Viannay, que acompanha casos com diferentes graus de comprometimento no Cemes de Japeri, cada evolução representa uma conquista que vai além dos indicadores de produção.
Entre os pacientes está Carlos José da Silva, de 64 anos, que iniciou o tratamento no dia 20 de agosto após apresentar uma lesão no ombro. Com diagnóstico de tendinopatia, ele realiza sessões semanais e também recebe orientações para dar continuidade aos cuidados em casa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.