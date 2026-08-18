Agentes do 24º BPM apreenderam pistola e grande quantidade de drogas com suspeitoReprodução/Polícia Militar
Ações da PM em Japeri terminam com um morto, um preso e apreensão de armas e drogas
Ocorrências no Ferroviário e na Vila Central mobilizaram o 24º BPM durante o fim de semana e foram encaminhadas à 63ª DP
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Grupo Código abre 100 vagas gratuitas para oficinas de teatro, canto e balé em Japeri
Iniciativa amplia acesso à formação artística na Baixada Fluminense com inscrições até 14 de agosto
Cobrança semanal de R$ 1 mil leva polícia a prender suspeito de extorsão em Japeri
Investigadores acompanharam por cerca de um mês a rotina do acusado e apuram se outros empresários também eram alvo do grupo
Denúncia de morador leva à prisão de suspeito por ligação com o tráfico em Japeri
Homem foi capturado após perseguição polícia apreendeu rádio comunicador e anotações sobre a venda de drogas
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