Agentes do 24º BPM apreenderam pistola e grande quantidade de drogas com suspeito - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 24º BPM apreenderam pistola e grande quantidade de drogas com suspeitoReprodução/Polícia Militar

Publicado 18/08/2026 07:33

Japeri - Duas ações da Polícia Militar realizadas durante o fim de semana em Japeri , na Baixada Fluminense, resultaram na morte de um suspeito, na prisão de outro homem e na apreensão de armas, drogas e um veículo roubado. As ocorrências aconteceram em Engenheiro Pedreira e na Vila Central.

Policiais do 24º BPM (Queimados) patrulhavam a comunidade do Ferroviário, em Engenheiro Pedreira, quando, segundo a corporação, homens armados atiraram contra a equipe. Houve confronto e depois da troca de tiros, um homem foi localizado ferido. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Japeri, mas morreu após dar entrada na unidade.

No local da ocorrência, os militares recolheram uma pistola e diferentes tipos de entorpecentes. Foram contabilizados 347 sacolés de cocaína, 193 pedras de crack e 17 trouxinhas de maconha.

No dia seguinte, uma nova ação do mesmo batalhão, desta vez na Vila Central, terminou com um homem preso. Os agentes apreenderam um revólver, 34 munições e um simulacro de fuzil, além de uma balaclava e uma capa de colete.

Um carro com registro de roubo também foi recuperado nessa segunda ocorrência. De acordo com a Polícia Militar, o homem detido declarou fazer parte de um grupo de milicianos. Os dois casos foram encaminhados para a 63ª DP (Japeri), responsável pelos respectivos registros e demais procedimentos. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.