Japeri ultrapassou a marca de 2.500 cirurgias de catarata, 6.045 agendamentos e 5.063 atendimentos na carreta oftalmológica - Divulgação

Japeri ultrapassou a marca de 2.500 cirurgias de catarata, 6.045 agendamentos e 5.063 atendimentos na carreta oftalmológicaDivulgação

Publicado 06/09/2026 11:37

Japeri - O município de Japeri ultrapassou a marca de 2.500 cirurgias de catarata, 6.045 agendamentos e 5.063 atendimentos na carreta oftalmológica, disponibilizada no município por meio da parceria com o Governo Federal. O atendimento, que tem beneficiado moradores de Japeri e de outras cidades, recebeu a visita do diretor do Departamento de Estratégias para a Expansão e Qualificação da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira.

Durante a visita, o representante do Ministério da Saúde pôde conhecer de perto a estrutura e o funcionamento do serviço, além de acompanhar os resultados alcançados desde o início dos atendimentos. A previsão é que as últimas intervenções aconteçam até o dia 4 de setembro.



A iniciativa é resultado da parceria entre o município e o Governo Federal e representa um importante avanço na ampliação do acesso à saúde especializada. As cirurgias de catarata têm contribuído para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, proporcionando mais autonomia para a realização das atividades do dia a dia.



O representante do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira, conferiu de perto o sucesso do atendimento na carreta. “Estamos aqui batendo recordes e conseguindo fazer um atendimento não só de qualidade, mas que também avançou muito. Zeramos a fila de catarata aqui do município e apoiamos e zeramos fila de outros municípios”, disse.



Para a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, a parceria demonstra a importância da união entre as diferentes esferas de governo para garantir serviços de saúde que fazem diferença na vida da população.



“Estamos muito felizes com essa parceria com o Governo Federal, que trouxe para nossa cidade um serviço tão importante. Mais do que cuidar da saúde, estamos ajudando a devolver dignidade, autonomia e qualidade de vida às pessoas beneficiadas”, afirmou.



A moradora do bairro Delamare, Pascoalina Rodrigues Santos de Oliveira, 71 anos, chegou a orçar em cerca de 8 mil sua cirurgia, mas sem recursos resolveu esperar. “Agora chegou a oportunidade dessa carreta. Isto aqui é uma bênção de Deus que caiu do céu pra nós. No bairro não vejo meus vizinhos, mas encontrei todo mundo aqui pra fazer a cirurgia”, comemorou.