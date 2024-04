Carvão vegetal- Ilustrativa - .

Carvão vegetal- Ilustrativa.

Publicado 08/04/2024 08:39 | Atualizado 08/04/2024 08:41

Laje do Muriaé- O Comando da Polícia Ambiental do Estado do Rio, desativou com sucesso uma carvoaria clandestina na zona rural de Laje do Muriaé. Foram apreendidos 130 sacos de carvão vegetal, cerca de 6 toneladas.

Denúncia feita pelo telefone Linha Verde,0300- 253- 1177, do Disque Denúncia, levou os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual do Desengano, em Campos dos Goytacazes, até a localidade de Areia Branca, onde três fornos foram encontrados.



Além disto, 30 metros cúbicos de lenha de madeira nativa, aguardavam serem transformados em carvão. Não havia ninguém na carvoaria ou provas de licença para funcionamento, somente dois caminhões estacionados a espera de carregamento. A ocorrência foi anotada na 138 DP/Laje, no sábado (6).

NinoBellieny com informações de GiroSerra