Uma singular planta de Cannabis Sativa - Pcerj/Pmerj

Uma singular planta de Cannabis Sativa Pcerj/Pmerj

Publicado 05/08/2024 11:50 | Atualizado 05/08/2024 12:10

Laje do Muriaé- Sábado (2), seis da manhã: uma força-tarefa liderada pelo delegado Gesner Bruno da 137ª delegacia policial e pelo capitão Furtado do 29º BPM, sacudiu a cidade de Laje do Muriaé atingindo vários alvos ao mesmo tempo em ação planejada com bastante antecedência.

Na onda total foram apreendidos seis pés de maconha (Cannabis Sativa), dois dichavadores ( moedores de ervas secas), quatro buchas de maconha e um pacote de seda ( papel especial) para cigarros de maconha, mais 15 pinotes de cocaína.

Na parte de armamentos, uma pistola restrita 9mm com número de série raspado, dois municiadores, 25 projéteis intactos de 9mm, uma garrucha 22 e mais três munições do mesmo calibre.

As frentes múltiplas da força-tarefa varreram os bairros Boa Vista, Morro do Querosene e Centro, com impacto maior na prisão de um dos líderes faccionais da cidade de Laje do Muriaé.

O delegado Gesner Bruno, um dos implacáveis da PCERJ na Região Noroeste, elogiou o trabalho das equipes de policiais civis e militares, destacando também a competência e humildade do capitão PM Furtado.

NinoBellieny - de 1ª