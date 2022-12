Prefeito priorizou guarnecer a geladeira e a ceia das famílias gasparienses - Divulgação

Comendador Levy Gasparian - Os servidores municipais de Comendador Levy Gasparian receberam na última semana a antecipação do Cartão Alimentação Especial no valor de R$ 1.200. A proposta do prefeito Claudio Mannarino neste final de ano é priorizar as pessoas e não somente enfeites natalinos, por isso, o governo continua valorizando o servidor público municipal. Apesar de enfeitar a cidade, o prefeito priorizou guarnecer a geladeira e a ceia das famílias gasparienses.



“Sabemos que é importante para o turismo que tenhamos festas e enfeites nas ruas, mas, além disso, buscamos priorizar a alimentação digna de cada servidor gaspariense. Neste fim de ano, durmo com a consciência tranquila de que a maioria das famílias gasparienses terão um Natal farto e sem fome”, festeja Mannarino.



A gestão do prefeito Mannarino sempre buscou cumprir os direitos dos servidores, principalmente garantindo o salário, reposição, reajuste, adequação do vencimento do magistério ao piso nacional e enquadramento dos vencimentos. “Sabemos que todos os profissionais, e principalmente os da educação merecem tratamento especial, pois não existe médico, advogado ou engenheiro sem ter tido um professor.

Na minha vida, minhas principais referências foram professores. E por essa razão, lamento quando gestores não priorizam esse segmento dentro da administração. Gosto muito de fazer obras, mas confesso que não seria possível realizar nada se nossos servidores não estivessem satisfeitos e motivados a trabalhar”, finaliza o prefeito gaspariense.



Além do Cartão Alimentação Especial de Natal (que os servidores recebem mensalmente no valor de R$ 300) a prefeitura liberará esta semana, de modo antecipado, o pagamento do mês de dezembro, bem como, a Cesta Prêmio de Natal, que neste ano contará com um kit churrasco. É o servidor público municipal de Levy Gasparian, priorizado e valorizado.