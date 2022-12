A energia fotovoltaica é a eletricidade gerada a partir da luz do sol - Divulgação

A energia fotovoltaica é a eletricidade gerada a partir da luz do solDivulgação

Publicado 13/12/2022 18:23

Comendador Levy Gasparian - Desde que começou a gestão, o prefeito Claudio Mannarino priorizou o Desenvolvimento Sustentável e a preservação ambiental como política urgente no município. Em seu primeiro ano de gestão implantou o sistema de LED em todo município, que hoje contempla 100% dos pontos de iluminação das áreas urbanas. Comendador Levy Gasparian recebeu nesta semana as primeiras placas fotovoltaicas para a implantação do sistema de energia solar no município.

O novo sistema de abastecimento de energia elétrica contará com a instalação de 1.667 módulos fotovoltaicos de 550W, contemplando inicialmente 14 prédios públicos, incluindo a sede da prefeitura e demais unidades como a Policlínica Municipal, Pronto Atendimento, ginásios esportivos, quadras, o PSF do Conjunto Habitacional Luiz Bento Argon e as escolas, onde o CIEP ja teve sua instalação iniciada.

Segundo o prefeito, o objetivo da iniciativa é que o município se torne 100% sustentável. “Além da preservação ambiental, investir em Eficiência Energética gera economia nos cofres públicos e nós, gestores, devemos pensar em ter responsabilidades com gastos não somente de hoje, mas também futuros, por isso estou investindo neste segmento pra que possamos ter um futuro mais próspero, tanto para a administração quanto para o meio ambiente”.

A energia fotovoltaica é a eletricidade gerada a partir da luz do sol. Os painéis solares captam sua luz e a transformam em energia elétrica. A energia capturada pelos raios solares é transportada para um equipamento, conhecido como inversor, que tem como principal objetivo preparar essa energia para ser consumida no dia a dia.

A principal razão para se optar pela instalação das placas e do sistema solar fotovoltaico como um todo, é a economia obtida na conta de luz, pensando sempre no melhor para a população.