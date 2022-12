Obras de reforma do CIEP Municipalizado Padre Joaquim Chaves de Figueredo - Divulgação

Publicado 07/12/2022 14:40

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian, iniciou, na última segunda-feira (5), a obra de reforma do CIEP Municipalizado Padre Joaquim Chaves de Figueredo. A reforma contemplará a fachada, salas de aula, quadra, vestiário e a secretaria de educação com novas pinturas e revestimentos, mantendo o padrão tradicional do CIEP. O objetivo da obra é proporcionar um ambiente de maior qualidade e bem estar aos alunos do município.