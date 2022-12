Obras na Creche Municipal Meninos de Jesus - Divulgação

Obras na Creche Municipal Meninos de JesusDivulgação

Publicado 03/12/2022 10:24

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Levy Gasparian iniciou a obra de construção do parquinho para as crianças da creche, no bairro Boca da Barra. A obra contempla a parte interna da creche, que será reformada, e a ampliação do local. Uma área de convivência se tornará um parquinho pertencente à Creche Municipal Meninos de Jesus.