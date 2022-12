Ações da campanha do Novembro Azul - Divulgação

Publicado 02/12/2022 15:14

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian realizou diversas ações durante a Campanha Novembro Azul, cujo objetivo é alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele.



Contando com a presença do secretário de Saúde, João de Souza; e da secretária de Governo, Heloísa Mannarino, encerrando. As ações foram encerradas pela Secretaria de Saúde na quarta-feira 30 de novembro, Dia “D” da campanha, que ocorreu na Praça Joaquim José Ferreira, no Centro.

Na ocasião, foram oferecidos testes rápidos de sífilis, HIV, hepatites B/C, aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Além disso, foram ofertados diversos serviços à população em geral, e teste de PSA para os homens acima dos 45 anos, vacinas contra a COVID-19, hepatite, entre outras.



De acordo com dados apontados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), 65.840 novos casos de câncer de próstata são contabilizados por ano, entre 2020 e 2022. Homens com mais de 55 anos, com excesso de peso e obesidade, estão mais propensos à doença.