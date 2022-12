Obras no bairro Gulf - Divulgação

Publicado 04/12/2022 11:49

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian continua com as melhorias na infraestrutura do bairro Gulf. Na última quinta-feira (1º), diversas ruas receberam pavimentação asfáltica, além de serviços de manutenção na bomba de água da localidade.