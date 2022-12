A obra contempla a parte interna da creche, que será reformada e a ampliação do local - Divulgação

Publicado 12/12/2022 11:07

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Comendador Levy Gasparian, por meio da Secretaria de Obras, continua com as obras de reforma e ampliação da Creche Municipal Meninos de Jesus. No momento, os trabalhadores estão construindo o parquinho da unidade. A obra contempla a parte interna da creche, que será reformada e a ampliação do local.