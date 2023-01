A festa contou com atrações regionais, banda Sintaliga, Wanderson Pires e Brenda - Divulgação

Publicado 03/01/2023 08:29

Comendador Levy Gasparian - A Prefeitura de Levy Gasparian, realizou, no último sábado (31), a tradicional festa de Revéillon. A festa contou com atrações regionais, banda Sintaliga, Wanderson Pires e Brenda, sendo realizada com uma grande queima de fogos, na Praça Joaquim José Ferreira, no centro da cidade.